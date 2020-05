Nebojte se, je to jenom obyčejná krize

Kapitalismus je pozoruhodně stabilní, může si říct zdejší podnikatel, zvláště v případě, když už funguje aspoň třicet let. Protože jak to vypadá, dokáže se vypořádat i s tak šíleným experimentem, jakým bylo vypnutí ekonomiky na dva měsíce během zdravotnické krize s koronavirem. Komentář Praha 6:29 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dezinfikování hotelové restaurace v Jeseníkách | Foto: Andrea Švubová | Zdroj: Český rozhlas

Ještě to nejde říct s úplnou jistotou, vyplývá to ale z průzkumu nálady podnikatelské komunity, jak ji provádějí různé výzkumné agentury. Taková hodnocení mají značnou vypovídací schopnost, protože podnikatelé analyzují také krizové momenty pokud možno pragmaticky. Když něco předpovídají, pak do značné míry vědí, o čem mluví.

Zavřít provoz podniku ze dne na den je něco, co nikdo z nás nezažil, proto musí jít na první pohled o katastrofu biblických rozměrů, kterou nejde srovnat s ničím jiným.

Pokud jste ovšem třeba německým podnikatelem, pak víte, že vaše firma byla v uplynulých třiceti letech v ještě horší situaci celkem čtyřikrát, konkrétně v letech 1993 a 1996 vinou komplikací při sjednocení země, pak při zpomalení roku 2002 a naposled samozřejmě při finanční krizi počátkem roku 2009 – přinejmenším takové jsou informace, které od podnikatelů sesbíral výzkumný ústav Ifo z Mnichova.

Pevné nervy

Ifo se ovšem také ptá, jaká očekávání mají manažeři do budoucna. Z odpovědí na tuto otázku už vyplývá, že dvě poslední krize, tedy z roku 2009 a ta dnešní, byly v něčem přece jen unikátní. Podnikatelstvo po výpadku světových bank před jedenácti lety i při zavření fabrik letos na jaře utrpělo velký šok.

Nutno ovšem dodat, že tento otřes dokázali podnikatelé poměrně rychle překonat. Nálada se při minulé krizi začala obracet k lepšímu během pár měsíců, tentokrát trvalo jeden měsíc, než se byznysmeni dokázali zorientovat v nepřehledné situaci.

Český statistický úřad zase zjistil, že podobně je možné hodnotit postoj tuzemských podnikatelů. Obrat k o něco lepší náladě se na rozdíl od Němců ještě v květnu nekonal – hlavně z toho důvodu, že dále klesá aktuální poptávka. Ovšem obavy z toho, že za pár měsíců bude ještě o hodně hůř, se zmenšily vskutku německým tempem.

Hodnocení současné situace není v temnějších barvách než před jedenácti lety a nutno dodat, že horší to u nás bylo i při krizi v roce 1999 a také v transformačním roce 1993. Také Češi si na obdobné nárazy zvykli a jejich podniky mají z pohledu finančníků lepší stabilitu, než měly kdykoli předtím.

Naopak novinář nemůže být nadšen, když vidí, že ekonomika dokáže čelit i zdravotnické krizi. Pak opravdu nejde vyrobit titulek o největší katastrofě, která potkala lidstvo, nebo aspoň pamětníky. Pokud se potíže podniků přece jen neprohloubí, tak se naštěstí nabízí jiné poučení. V soudobé civilizaci jsou potřeba především pevné nervy, protože nečekané krize mohou v nárazech přicházet ještě častěji. Neztrácet hlavu bude nutnou personální výbavou nejen velkých manažerů.

