Pohublý Navalnyj vyhlásil hladovku, Kreml odmítl reagovat

Vladimir Putin nemá rád Vladimira Lenina. Vůdce bolševiků byl podle vůdce imperiálních nacionalistů škodná, která zničila ruskou říši. Přesto se Putin řídí podle jedné z Leninových charakteristik, které sovětský lídr dával podle něj vesměs neschopné bolševické mašinérii. „Formálně je to správně, v podstatě ale jde o výsměch," znělo jedno z takových hodnocení. Komentář Praha 6:29 4. dubna 2021

Formálně to děláme s vězněm Alexejem Navalným správně, hájí se Vězeňská služba Ruské federace.

„Příslušníci nápravného zařízení neochvějně dodržují právo všech odsouzených na nepřetržitý osmihodinový spánek. V noční době, v souladu s požadavky zákona, příslušníci uskutečňují obhlídku obytných místností a provádějí vizuální prověrku přítomnosti odsouzených na spacích místech. Uvedená opatření nebrání odpočinku odsouzených,“ uvedla poté, co Navalnyj ve středu vyhlásil hladovku.

Služba také tvrdila, že Navalnému je poskytována veškerá potřebná lékařská péče.

A teď, co napsal a předal přes své advokáty sám Navalnyj: „Mám právo pozvat lékaře a obdržet léky. Jedno i druhé mi tupě zamítají. Bolest zad postoupila do nohy. Části pravé, a nově také levé nohy znecitlivěly. Legrácky jsou dobré, ale tohle mě už napíná… A co jako mám dělat teď? Vyhlásil jsem hladovku a žádám naplnit zákon a pustit ke mně lékaře, kterého pozvu. Takže tu ležím hladový, ale zatím se dvěma nohama.“

Ještě před hladovkou Navalnyj shodil osm kilo. Přijel do kolonie, kterou nazval „přátelským koncentrákem“, s 93 kilogramy, teď váží 85. Spojil své zhubnutí s tím, že ho každou hodinu budí, tedy osmkrát za noc. Tak se realizuje formální plnění dozoru, o kterém referovala Vězeňská služba s tím, že odpočinek vězně není narušen. Přesně podle Lenina: v podstatě jde o výsměch.

Propaganda na plné obrátky

Ve čtvrtek nepřijel do kolonie lékař, ale štáb propagandistické kremelské televize Russia Today. Přivezl Marii Butinovou, která v prosinci 2018 přiznala v USA svou vinu spočívající v účasti na spiknutí proti Spojeným státům americkým za přímého řízení ruským oficiálním činitelem.

Byla odsouzena k 18 měsícům odnětí svobody, ale byla propuštěna a deportována z USA dřív a v říjnu 2019 se vrátila do Ruska. Podle Navalného se objevila před kamerou, aby ujistila Rusy, že americká vězení jsou horší než ruské kolonie.

Mezitím více než 1000 lékařů podepsalo otevřený dopis s žádostí umožnit lékařskou péči Alexeji Navalnému. Podle čtvrtečních údajů již na 369 000 Rusů vyjádřilo připravenost zúčastnit se mítinku za osvobození Navalného. Jeho situace byla mezi tématy videosetkání Angely Merkelové, Emmanuela Macrona a Vladimira Putina. Kreml ale na přímou otázku odmítl jakkoli komentovat to, co se děje s Navalným.

Mezitím česká vláda s udivující umíněností, která jde proti většinovému veřejnému mínění, odmítá vyřadit prodlouženou ruku Putinova režimu, Rosatom, z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

Autor je komentátor serveru Novinky.cz