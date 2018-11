Otřepe se Praha s novou koalicí?

Ruka je definitivně v rukávě, jinými slovy byla podpisy stvrzena koaliční smlouva o spolupráci na pražském magistrátu. Zbývá jen poslední velký krok, čtvrteční volba primátora, ale to bude formalita. Neboť i na jménu Zdeňka Hřiba se tři subjekty (vlastně je jich víc a spojuje je opozičnost až rebelství v celostátním politickém rámci), už před pár dny shodly. Komentář Praha 6:51 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva lídři Prahy Sobě Jan Čižinský, Pirátů Zdeněk Hřib a Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil podepsali 12. listopadu 2018 na pražském magistrátu koaliční smlouvu. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Konec konců, Hřibova Pirátská strana dostala ve volbách z oněch tří nejvíce hlasů (byť jenom o málo) a o sám si o šéfovský post říkal velmi nekompromisně. Lídři Prahy sobě a Spojených sil Jan Čižinský a Jiří Pospíšil pak vyhlížejí jako přísloveční moudří, kteří přece ustoupí. Zvláštní ale je, že nebudou sedět ani v Radě města.

A to zas skoro vypadá, jakoby v tom mínili kolegu Hřiba nechat se aspoň částečně plácat, když o funkci tolik stál a nepřipouštěl jinou variantu.

Kdo chce kam

Sami mají dost jiné práce – Čižinský pokračuje ve starostování Prahy 7, Pospíšil v mandátu europoslance i coby předseda TOP 09. A oba budou vést příslušné frakce v pražském zastupitelstvu. Z mírného povzdálí tedy primátorovy kroky pozorně sledovat. Ostatně jejich kolegové zasednou přímo ve vedení.

Zpočátku by to však měl mít Zdeněk Hřib málem sladké, v oparu optimistických řečí, jak bude vše jinak a oč lepší a transparentnější. A jelikož Praha v posledních měsících takřka úpěla nad rozkopanými dopravními tepnami (to ostatně trvá), pod padajícími mosty a tak dále, změna ve vedení nese přirozenou naději.

Zároveň ovšem město trpí celou řadou problémů, neustálým odkládáním bobtnajících. Zdaleka nikoli jen přemírou aut v úzkých ulicích nebo chatrnými pilíři i mostovkami. Ty jsou jen dnes všem na očích. Tedy o stavů mostů jsme se dozvěděli, až když málem došlo ke katastrofě.

Není rada jako rada

Není pochyb, že během týdnů rokování nad koaličním programem byly všechny uzlové body prodebatovány a přijat plán na jejich postupné řešení. Chtěj nechtěj však zatím jen v obecném rámci, na konkrétní kroky teprve dojde.

Pak se uvidí, do jaké míry je tato koalice skutečně jiná a jestli nejen chápe potřeby města a jeho obyvatel, ale také na nich dokáže pracovat. To se totiž vlastně dalo říct i o končícím magistrátním uskupení (ve kterém mimochodem působil také pan Čižinský), a které se však mnohokrát nedokázalo na ničem shodnout.

Koalice se přece v jedné chvíli na dlouhé měsíce úplně rozpadla a její akceschopnost se už pak naplno nikdy nerozjela. Právě proto pražské volby hnutí ANO prohrálo.

Poučení by z toho mělo plynout, to je jasné. Ale víme také, že lidstvo jako takové má značný sklon k nepoučitelnosti.