Proč je prezident Zeman proti korespondenčnímu hlasování

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že je proti zavedení korespondenčního hlasování ve volbách. Podle něj by lidé o „svátku demokracie" měli „opustit pohodlné křeslo" a do volební místnosti dojít. Co na tom, že korespondenční volba není nijak pohodlná. Čeští voliči v zahraničí by i po jejím zavedení museli aktivně učinit několik kroků, aby mohli úspěšně odvolit. Komentář

Zemanovy výhrady proti korespondenčnímu hlasování se také míjí s jeho opakovaným vzýváním co nejvyšší volební účasti. Jako jeden z mála českých politiků dokonce v minulosti vyzýval k zavedení povinného hlasování.

Korespondenční hlasování přitom výrazně zvýší počet lidí, kteří se voleb účastní. Doposud volil jen malý počet Čechů pobývajících v zahraničí, protože kvůli vhození volebního lístku museli cestovat často stovky kilometrů.

Skutečný, i když nevyslovený důvod, proč se Zeman přidal na stranu oponentů korespondenčního hlasování, ke kterým na parlamentní úrovni patří zejména hnutí Svoboda a přímá demokracie a hnutí ANO, je, že Češi v cizině jsou z velké většiny proti populistickým a nacionalistickým subjektům i politikům.

V minulých prezidentských volbách tak okolo 90 procent z nich podpořilo v druhém kole Zemanova vyzyvatele Jiřího Drahoše.

Zemanův odkaz

Kvůli jejich poměrně malé účasti ve volbách jejich volební preference zatím výrazně neovlivňovaly výsledky voleb. Jenže v zahraničí pobývá až půl milionu Čechů. A pokud by korespondenční hlasování zásadně zvýšilo jejich účast, na výsledcích voleb by se to projevilo.

I proto odmítají korespondenční hlasování SPD a ANO, i když při projednávání zákona o korespondenčním hlasování budou uvádět celou řadu zástupných důvodů a tvrdit v rozporu se zkušeností jiných zemí, že korespondenční hlasování může vést k podvodům. K těm nedošlo dokonce ani v často citovaných amerických prezidentských volbách, i když bývalý prezident Donald Trump lživě tvrdí opak.

Proč ale odmítá korespondenční volbu Zeman, který už nemůže být znovu zvolen?

Nejpravděpodobnější odpověď zní, že by rád do prezidentského křesla pomohl někomu, kdo nebude kritický k jeho odkazu. A jelikož momentálně prosazuje expremiéra Andreje Babiše (ANO), ví, že u českých voličů v cizině Babiš propadne. A že o moc lépe by se nevedlo ani jiným kandidátům, které by případně podpořil.

Zemanův odpor ke korespondenční volbě může ovšem mít praktické dopady. Pokud se vládní koalici nakonec podaří i přes obstrukce opozice zákon schválit, je možné, že ho prezident bude vetovat. Takže se musíme připravit na druhé, ještě obtížnější kolo jednání o tomto zákonu, až se vládní tábor bude pokoušet Zemanovo veto přehlasovat.

Autor působí na New York University Prague