Drahoš vs. Zeman. Jsem si jistý, jak to dopadne

I v mnohem horších časech, než nám právě nabízejí Miloš Zeman, Andrej Babiš a koalice okamurovců a babišovců v imunitním výboru, jsem byl klidnější, než ti, k nimž jsem patřil a patřím, jenom proto, že mě právě i vláda komunistů připomněla, že nesmím mít jen naději, ale být si jistý. Komentář Praha 12:00 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Byl jsem si jistý, že současný prezident nevyhraje v prvním kole, jsem si jistý, že nevyhraje ani v druhém.

Měl bych napsat tečka, ale ještě chci připomenout, že například Václav Havel si byl taky jistý, že jednoho dne komunisté u nás skončí.

Dokonce jako správný a dobrý dramatik moc dobře věděl, že tihle dobráci skončí nanejvýš napůl a už tehdy tušil, že ho budou nejen oni, ale i ti, v které se oni převtělí, velmi trápit. Naštěstí ho komunisté aspoň trochu vyučili ve vězeních, kam ho párkrát strčili. A bylo to pro něho víc než dobré - o dvacet let dřív by ho bývali vyučovali mnohem drsněji.

Když jsem vyrostl a ještě můj růst pořádně neskončil, hned jsem poznal, jak se výherce voleb 1946 chytře zmocnil výroku svatého Františka, že sestřičkou nenávisti je závist.

Velmi rozdrobené hlasy Číst článek

Proto taky chci, aby se změnil prezident tento výrok zneužívající – a dokonce rád používá jiný výrok: rozděl a panuj. Ne proto, aby ukázal, že umí říct ona tři slova v originále (ono divide et impera), ale proto, že moc dobře ví, že takto rozděleni jsme tvární jak formelína.

A jsem rád, že je před námi doba neformelínová.

Nepochybujte, prosím. První, kdo prohrávají, jsou pochybovači.