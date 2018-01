Komentátoři hodnotí volby: Drahoš má šanci Zemana porazit, rozdíl mezi Prahou a zbytkem se potvrdil

Podle komentátorů Českého rozhlasu má Jiří Drahoš šanci ve druhém kole porazit Miloše Zemana. Tvrdí to například Karel Hvížďala. Nebude to mít ale jednoduché. Rozhodující mohou být televizní debaty, kterých se oba postupující zúčastní. Komentář Praha 19:56 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do druhého kola prezidentských voleb postupuje stávající prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Karel Hvížďala

Vyjdeme-li z hodně polarizovaného vztahu voličů k oběma kandidátům, čímž se letošní čas před druhým kolem liší od situace před pěti lety a připočteme-li k tomu skutečnost, že již několik kandidátů, kteří propadli, vyzvali své voliče, aby dali hlas panu Drahošovi a dokonce mu nabídli i plochu na svých billboardech, tak pokud bude v druhém kole účast jak v roce 2013, kdy přišlo k urnám 59 procent voličů, mohl by pan Drahoš vyhrát.

Minule pan Fischer, který propadl, naopak vyzval své voliče, aby v druhém kole podporovali pana Zemana. Výsledek bude záležet i na průběhu televizního duelu, v němž má elokventní Zeman, pokud se udrží na uzdě a nebude sprostý, větší šance pana Drahoše verbálně porazit. Pokusí-li se ale pan Zeman oslovit hlavně své příznivce ze IV. cenové skupiny, může tím přispět k vítězství pana Drahoše.

Ondřej Konrád

Podle prostého součtu hlasů takřečené „antizemanovské fronty“, tedy pro Jiřího Drahoše, Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera, Mirka Topolánka i jen půlprocentního Vratislava Kulhánka, by měl první jmenovaný ve finálním bez problémů uspět. Ale takhle jednoduché to přece jen nebude a v následujících čtrnácti dnech můžeme čekat leccos. Miloš Zeman nadto, i když pod značným tlakem, přijal Drahošovu výzvu k televizní debatě. Dokonce prý ke dvěma. V nichž by případně ještě mohl zabodovat. Ale musel by ukousnout hodně velké sousto z oněch devětapadesáti procent výše jmenovaných kandidátů. Nebo zázrakem způsobit mohutně nižší voličskou účast. Nic z toho v téhle chvíli pravděpodobně nevyhlíží.

Sečteno: Zeman se ve 2. kole prezidentské volby utká s Drahošem. Dělí je 600 tisíc hlasů Číst článek

Jan Fingerland

Na Blízkém východě zatím českým volbách příliš pozornost nevěnují, většinou mají v pátek a v sobotu volno. Některá média si všímají vítězství Miloše Zemana v prvním kole, tedy politika někdy označovaného za protiislámského. Informaci o českém hlasování přináší i izraelský Jerusalem Post. Zeman je v Izraeli znám jako příznivec přesunutí velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Arabské i izraelské zdroje uvádějí české volby jako střet proruského kandidáta se zástupcem prozápadních městských kruhů a mluví o rozdělení české společnosti.

Luboš Palata (MF DNES)

Výsledek prvního kola je, že 61 procent českých voličů už nechce Zemana. Nevidím šanci, aby po pěti letech, kdy své odpůrce jen urážel, je mohl Zeman získat na svoji stranu. Drahoš, pokud během příštích dvou týdnů neselže, bude novým prezidentem.

Jan Vávra

Drahoš před druhým kolem voleb: Mám pocit, že soupeřím s Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým Číst článek

První kolo prezidentských voleb skončilo a tady jsou hlavní poučení:

Potvrdil se opět zásadní rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky.

Zeman uspěl v krajích s vyšší nezaměstnaností, nižší životní úrovní, tedy chudšími kraji. Potvrzuje se, že republiku rozděluje.

Překvapil mě velice dobrý výsledek Pavla Fischera a Marka Hilšera a špatný Topolánka. To ukazuje, že čerstvé tváře mohou uspět. Svědčí to i o dobré práci médií.

Účast zůstala za očekáváním. Zajímavé by bylo vědět, například kolik mladých lidí volilo.

Jak již bylo řečeno, nakolik se Drahošovi podaří zmobilizovat své příznivce, aby přišli volit. K Zemanovi už žádní voliči nepřijdou, ale asi ani neodejdou

Jiří Pehe

Příštím prezidentem bude se vší pravděpodobností Jiří Drahoš. Může tomu zabránit jen několik okolností.

Mezi voliči ostatních kandidátů sice není mnoho těch, kdo by podpořili Miloše Zemana, ale bude důležité, aby přišli volit. Zůstanou-li ve větších počtech doma, má Zeman šanci. (Na druhou stranu skutečnost, že Zeman rozdělil společnost ostře na dvě části, mu nyní škodí, protože protizemanovská část společnosti je silně motivovaná nenechat ho vyhrát, ať už jednotliví voliči volili v prvním kole pro kteréhokoliv z hlavních nezemanovských kandidátů). Nedá se vyloučit, že kampaň, kterou Hrad a s ním spřízněné síly spustí, bude natolik účinná, že část veřejnosti v podpoře pro Drahoše zviklá. (Na druhou stranu velká část společnosti je na nějaký útok připravena, očekává z hradního tábora špínu, a bude to vnímat se skepsí). Jiří Drahoš může se Zemanem prohrát v televizních debatách. Otázkou ale je, zda Zeman na otevřenou televizní debatu ještě má. A také, zda by případný dojem, že Drahoš debatu prohrál, potřebnou část veřejnosti zviklal. Drahoše (Horáčka, Fischera i Hilšera, a částečně i Topolánka) totiž lidé volili především proto, že nejsou Miloš Zeman.

Koho volili vaši sousedi? Projděte si nejpodrobnější mapu výsledků prvního kola prezidentské volby Číst článek

Jiří Stránský

I v mnohem horších časech, než nám právě nabízejí Miloš Zeman, Andrej Babiš a koalice okamurovců a babišovců v imunitním výboru, jsem byl klidnější, než ti, k nimž jsem patřil a patřím, jenom proto, že mě právě i vláda komunistů připomněla, že nesmím mít jen naději, ale být si jistý.

Byl jsem si jistý, že současný prezident nevyhraje v prvním kole, jsem si jistý, že nevyhraje ani v druhém. Měl bych napsat tečka, ale ještě chci připomenout, že například Václav Havel si byl taky jistý, že jednoho dne komunisté u nás skončí. Dokonce jako správný a dobrý dramatik moc dobře věděl, že tihle dobráci skončí nanejvýš napůl a už tehdy tušil, že ho budou nejen oni, ale i ti, v které se oni převtělí, velmi trápit. Naštěstí ho komunisté aspoň trochu vyučili ve vězeních, kam ho párkrát strčili, a bylo to pro něho víc než dobré - o dvacet let dřív by ho bývali vyučovali mnohem drsněji.

Když jsem vyrostl a ještě můj růst pořádně neskončil, hned jsem poznal, jak se výherce voleb 1946 chytře zmocnil výroku svatého Františka, že sestřičkou nenávisti je závist.

Proto taky chci, aby se změnil prezident tento výrok zneužívající – a dokonce rád používá jiný výrok: rozděl a panuj. Ne proto, aby ukázal, že umí říct ona tři slova v originále (ono divide et impera), ale proto, že moc dobře ví, že takto rozděleni jsme tvární jak formelína.

A jsem rád, že je před námi doba neformelínová.

Nepochybujte, prosím. První, kdo prohrávají, jsou pochybovači.

Robert Břešťan (šéfredaktor HlídacíPes.org)

Zahřívací kolo skončilo, ring je volný a dá se čekat, že soupeři do druhého kola prezidentské volby vtrhnou bez rukavic. Jde samozřejmě o nadsázku, přeci jen Jiří Drahoš i Miloš Zeman jsou pánové v letech, zejména starší Zeman viditelně fyzicky sešel, a jejich bitva bude tedy pochopitelně jen verbální.

Prezident Zeman pro druhé kolo podle očekávání změnil názor i taktiku a rozhodl se jít do veřejných mediálních debat s Jiřím Drahošem. Otázka je, kde debaty proběhnou. Není to totiž vůbec triviální.

Babiš: Druhé kolo bude zajímavé. Nechci radit, ale Zeman by se měl distancovat od spolupracovníků Číst článek

Zeman si ve svém krátkém povolebním vystoupení neodpustil další atak na Českou televizi, jistě by dal přednost sobě zjevně nakloněné televizi Prima případně otevřeně prozemanovské TV Barrandov. Na tuhle hru Drahoš těžko přistoupí a bude zajímavé sledovat už jen to, kde, v jakých kulisách, s jakým moderátorem a jakými nastolenými tématy se diskuse odehrají.

Zlé jazyky mimochodem tvrdí, že před pěti lety to byla právě debata na TV Prima mezi Zemanem a Janem Fischerem, toho času favoritem volby, co rozhodlo a poslalo posléze Fischera ke dnu. Nešlo ani tak o rétorické mistrovství Zemana jako o to, že jeden z kandidátských týmů dostal dopředu scénář debaty a druhý nikoli. Hádejte, který to byl...

Když dopředu víte, že vás moderátor bude zkoušet živě z angličtiny a z ruštiny, nepochybně pak působíte pro lid obecný mnohem suverénněji, věrohodněji, lépe.

Jiří Drahoš říká, že vsází na slušnost. I z výše zmíněné historky se lze ale poučit a očekávat, že následujících 14 dní prezidentské kampaně můžeme čekat nejednu podpásovku. Miloš Zeman má na to svoje lidi, z nichž někteří se ani netají tím, že to, jak soupeřům zatočit krkem, se jezdili učit – kde jinde než v Rusku. Vždyť takový Martin Nejedlý tam strávil – nikdo přesně neví čím – pěkných deset let.