‚Česko má talent.‘ Novoroční show v politickém vydání

Když začal Miloš Zeman, opojen přímým mandátem svých voličů, před šesti lety bořit prezidentské tradice (odmítáním jmenovat profesory počínaje a kategorizovat státní vyznamenání do různých tříd konče), netušil nejspíš ani on sám, k čemu to povede, když opustí i ustálený zvyk novoročních projevů.

