Zeman a jeho zdivočelý kancléř

Vztekle a s nadávkami zareagoval hradní kancléř Vratislav Mynář na odhalení týdeníku Respekt, že se dvakrát sešel s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. A že se pokoušel ovlivnit rozhodnutí konstitučního tribunálu o prezidentově ústavní stížnosti na služební zákon a v případě Lesní správy Lány. Komentář Praha 15:20 11. ledna 2019

Podle Mynáře je úplně normální, když seznámí soudce, který bude rozhodovat o stížnostech Hradu, se stanovisky, postoji a postupy prezidenta.

„Jenom blbec rodu novinářského může úmyslně zaměňovat seznamování s postoji s ovlivňováním,“ uvedl kancléř. Spíš by ale bylo na místě dodat, že jen zabedněnec by si nevšiml, že Hrad se tady utrhl ze řetězu a kancléř to maskuje arogancí.

Vždyť kdyby Mynář nechtěl ústavního soudce Šimíčka ovlivňovat, s čím ho vlastně chtěl seznamovat? Služební zákon přece Miloš Zeman veřejně rozebral a kritizoval v médiích i ve sněmovně. Všechno podstatné jistě také Hrad ve vlastním zájmu uvedl v podání Ústavnímu soudu.

Nátlakový komplot

Zcela zásadní je přiznání Mynáře, který v jiném případě oslovil dopisem i předsedu Nejvyššího soudu Josefa Baxu, že vždy tak činil s vědomím prezidenta. Máme to tedy černé na bílém: Miloš Zeman se prostřednictvím svého kancléře opakovaně vlamuje do nezávislosti a nestrannosti soudnictví. A snaží se dávat soudcům najevo, jak mají soudit.

Ostatně prezident se cíleným zasahováním do justice nikdy příliš neskrýval. Loni v létě Hrad na twitteru oznámil, že prezident si pozval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského a předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala za účelem konzultace v kauze H-Systém.

Právě proto, že tehdy šlo o živou agendu u těchto soudů, měli oba vysocí justiční funkcionáři takto zdůvodněné pozvání odmítnout.

Ostatně i soudce Šimíček si mohl držet víc od těla dotěrného kancléře. Vždyť nejpozději po první schůzce mu bylo jasné, s kým má co do činění. Jak sám řekl Respektu: „Kancléř Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo.“

Působivou lekci naopak udělil hlavě státu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, když odmítl pozvání na Hrad a vzkázal, že zrovna dohlíží na vyšetřování korupční kauzy v Lesní správě Lány, která spadá pod Kancelář prezidenta republiky. A proto si nemůže dovolit ohrozit důvěryhodnost tohoto vyšetřování.

Hradní mluvčí Jiřího Ovčáček tehdy jen ucedil: „Každý je zodpovědný za svou růži.“ Neklamné znamení, že nejvyšší žalobce trefil do černého.

Co je však nejdůležitější, veškeré pokusy Miloše Zemana zasáhnout do živých kauz skončily fiaskem. Ústavní soud mu nevyhověl, Vojtěch Šimíček v obou případech hlasoval proti Hradu. Soudce Baxa odepsal Mynářovi, že žádné informace prezidentovi nemůže poskytnout.

Vlivní soudci tak potvrdili, že jejich úřady se zatím úspěšně brání mafiánským praktikám. Zároveň vyslali poselství soudcům nižších stupňů, že mají morální oporu v nejvyšších soudních instancích a jejich představitelích.

A v tom tkví nechtěný přínos nátlakového komplotu prezidenta a jeho kancléře pro českou justici.