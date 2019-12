Co může přinést historicky první účast Zelených v rakouské vládě?

Do Vánoc to sice ještě nestihli, ale na přelomu starého a nového roku se to zřejmě podaří. Rakousko bude mít tři měsíce od zářijových parlamentních voleb novou vládu a zároveň se bude jednat o úplnou premiéru. Komentář Praha / Vídeň 13:26 31. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf rakouských lidovců Sebastian Kurz | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poprvé spolu zasednou u zeleného vládního stolu ve vídeňském spolkovém kancléřství konzervativní lidovci a Zelení. Jinými slovy, dvě politické strany, které sice patří k největším vítězům předčasných voleb, zároveň ale jde i o strany, které si v minulých letech nic nedarovaly a nezdálo se, že by toho měly příliš mnoho společného.

Hlavně tematicky stály zpravidla na opačných stranách barikády. Pokud šéf lidovců Sebastian Kurz založil své politické renomé na tvrdé protiimigrační politice, tak se tomu snažili Zelení ze všech sil vzdorovat.

Když prosazovali Zelení už v minulosti ekologizaci průmyslu a zemědělství, dupali konzervativci jako tradiční advokáti zemědělců a podnikatelů mocně na brzdu. Teď se budou muset protichůdné pohledy obou stran protnout v koaličním programu a přenést do společného vládnutí.

I když budou mít Zelení ve spolkové vládě zastoupení vůbec poprvé, mnohé nasvědčuje tomu, že tam nebudou pouze pro parádu. Tady zřejmě dokázal udělat bývalý a s největší pravděpodobností i budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz několik významných gest.

Nejenže přisoudil Zeleným očekávané ministerstvo životního prostředí, ale souhlasil s tím, že budou kontrolovat i resort infrastruktury, zahrnující dopravu a průmysl. Je to odvětví, kterým ročně protečou miliardy eur, a Zeleným tak dá do rukou velmi účinný nástroj pro uplatnění jejich představ o uvedení hospodářství do souladu s principy udržitelnosti.

Připadnou jim také ministerstva kultury a spravedlnosti, čili dva rezorty, kde v minulosti často kritizovali, že se ostatní strany údajně snaží podmanit si je a zneužít ve svůj prospěch. Naproti tomu finance, obranu nebo vnitro s klíčovou kompetencí pro migrační politiku obsadí lidovci, kde budou udávat tón.

Předchozí Kurzovo vládní spojenectví s pravicovými Svobodnými fungovalo velmi hladce. Na veřejnost pronikalo velmi málo, co by svědčilo o nějakých zásadnějších konfliktech mezi oběma vládními partnery.

Tím spíš pak bylo pro mnohé Rakušany překvapivé, že po vypuknutí aféry se dva roky starým a tajně pořízeným videem z ostrova Ibiza, Kurz koalici se Svobodnými prakticky ze dne na den ukončil.

Srovnatelně bezproblémové vládnutí se Zelenými Kurze čekat nebude. Je to přece jenom strana, která vychází z protestní subkultury 70. let 20. století. A i přes dobrou atmosféru, která doprovázela dosavadní koaliční jednání, přece jenom leckdo ze Zelených lidovcům úplně nedůvěřuje, že to myslí vážně. Takže mohou mít tendenci vrtat se ve starých kauzách a připomínat dřívější křivdy.

Šéf lidovců Sebastian Kurz, který se zřejmě zanedlouho znovu vrátí jako kancléř do čela vlády, odstartoval politický experiment. Jak se bude vyvíjet, budou zpovzdálí sledovat i jinde v Evropě, například v Německu.

Pokud s ním uspěje, může se jednat o model pro spolupráci dvou umírněných stran z opačné části politického spektra, které si přesto dokážou uchovat své dlouhodobé a charakteristické priority, to znamená důvody, proč pro ně voliči hlasují.

Výsledkem jejich společného vládnutí by pak nemusela být nečitelná politika připomínající kaši bez chuti, která by se voličům rychle zprotivila, ale pestré menu přinášející potřebné oživení a zvyšující důvěru občanů.

Autor je komentátor Lidových novin