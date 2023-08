Upadající lidovci vsází v krizi na osvědčená témata: zneužívání dávek a rasismus

Poslední průzkum voličských preferencí, zpracovaný agenturou Median pro letošní červen ukázal, že jedna z vládních stran, KDU-ČSL, se propadá na dvě procenta podpory. Jakkoliv je nutné brát podobné predikce s rezervou – zvláště proto, že lidovci samozřejmě tvoří a dál tvořit budou jednu z koaličních stran SPOLU, úpadek strany pod vedením Mariana Jurečky je značný. Komentář Praha 6:30 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosáhnout na sociální dávky a zapsat se do registru obnáší hromady dokumentů | Foto: David Koubek, Český rozhlas | Foto: David Koubek | Zdroj: Český rozhlas

Možná i proto se ministr práce a sociálních věcí ve své komunikaci rozhodl – už zase – vsadit na nejosvědčenější z politických triků – boj proti údajnému zneužívání sociálních dávek. A tentokrát nezůstal Jurečka jen u něj.

Na instagramu ministra práce a sociálních věcí se totiž objevil příspěvek, který slibovanou změnu dávkového systému doprovodil fotkou jednoho z Romů z protestů po brněnské potyčce mezi Romy a Ukrajinci, která stála život mladého Roma.

Muž s pivem v ruce, zachycený na jednom z videí, mluvil o tom, jak žije jen z dávek. A právě tento moment se stal legitimizační záminkou pro spojení jeho tváře se zvoláním ‚Konec zneužívání sociálních dávek‘, které si ministr Jurečka neváhal dát na své sociální sítě.

Vlny rasismu a xenofobie

Nemá smysl tu jakkoliv rozebírat, co muž, jehož tvář KDU-ČSL zneužila, vlastně říkal a do jaké míry to komukoliv zavdává právo s jeho obličejem takto volně nakládat. Tímto směrem ostatně vede debatu sám Marian Jurečka. Podle vyjádření pod instagramovým příspěvkem je zjevně Jurečka a s ním i celá KDU-ČSL opravdu hluboce přesvědčeni, že na jejich způsobu vedení debaty vlastně není nic špatně.

I to ukazuje, jak silně jsou v českém uvažování rasismus a předsudečné chování vůči Romům zakořeněny. Jurečka není jediný, kdo se veze na vlně rasismu a xenofobie – v poslední době se podobným způsobem vyjadřovala i Miroslava Němcová (ODS) nebo stálice lidoveckého xenofobního nebe, Jiří Čunek.

Politická reprezentace tak ale dlouhodobě vytváří prostředí, v níž jsou Romové jen sprostí podezřelí, objekty, s jimiž se může nakládat dle politické libosti jako s jedním terčů společenské frustrace.

Politické fake news

Těžko si představit, že by na podobně laděné fotce s podobným sdělením byl třeba nějaký zástupce ukrajinského etnika u nás. A to i kdyby třeba přiznal, že žije ze sociálních dávek. Takové spojení by okamžitě vyvolalo vlnu kritiky, a to právem. U Romů je ale tento způsob chování ze strany politiků dlouhodobě tolerovaný a omlouvaný. A to přesto, že naprosto zásadním způsobem přispívá nejen k tomu, jak majorita vnímá Romy a Romky v Čechách, ale i k tomu, jak oni sami se tady cítí.

Téma zneužívání sociálních dávek je samo o sobě politickým fake news. Prakticky totiž existuje v tak zanedbatelné míře, že slouží jen a pouze jako jistá forma strašení „pracující” společnosti.

Ve skutečnosti se z dávek v Česku nedá absolutně vyžít, systém jejich rozdělování je byrokratické peklo a jejich nastavení je v prvé řadě represivní. Ministr práce a sociálních věcí to musí vědět, přesto vytváří falešný dojem, že dávky a jejich zneužívání jsou nějaké zásadní ekonomické téma. Nejsou, lidem v nouzi spíše pomoci neumí.

Lidovci vsadili na lacinou kartu. Udělali to navíc vulgárně a s rasistickým podtextem. Možná, že si myslí, že návrat k politickým strategiím Jiřího Čunka se jim vyplatí. Ve skutečnosti ale dělají jen celé vládě i české politice ostudu a už tak nefunkční systém sociální pomoci u nás mohou ještě zhoršit.

Kritické reakce na Jurečkův způsob vedení kampaně ale na sebe nenechaly dlouho čekat a někteří koaliční partneři se už ozývají s tím, že tohle je přes čáru. Alespoň, že tak.

Autorka je publicistka a dokumentaristka