Omezování internetu v Rusku

Kolem 15 tisíc lidí přišlo v neděli na Sacharovovu třídu v Moskvě, aby tu protestovali proti možnému odpojení ruského internetu od celosvětové sítě. Po čtvrtečním prvním čtení návrhů zákonů o trestech za šíření fake news a za internetové údajné hanobení státu a jeho představitelů se tak Rusko blíží stavu obnovení cenzury. Komentář Praha 14:02 12. března 2019

Pořadatelé akce mítink označili za největší podobnou protestní akci v Rusku za posledních sedm let. Ta totiž uběhla od mohutných demonstrací na přelomu let 2011-2012, kdy lidé protestovali proti volebním podvodům strany moci Jednotné Rusko a poté proti nástupu Vladimira Putina už do třetího prezidentského období.

Výsledek byl tenkrát jasný: jakmile se Vladimir Vladimirovič potřetí pevně usadil v prezidentském křesle, hned utáhl šrouby. Což je stav, který nejenže od té doby trvá, ale který se po nových zákonech z poslední doby, ať už přijatých nebo teprve projednávaných, dále prohlubuje.

Co přesně státní moc připravuje? Přinejmenším faktickou možnost úplného odpojení ruského internetu v případě, že by byla vážně ohrožena kybernetická bezpečnost státu. Vysocí ruští státní úředníci, kteří stojí za podobnými útoky z Ruska do světa, jistě vědí, o čem je řeč.

Horší než v Somálsku

Stejně tak by bylo možné zablokovat i světové sociální sítě. Celá legrace bude stát 20 miliard rublů, tedy asi sedm miliard korun. Podle některých propočtů bude však v případě odpojení národní sítě od té světové ruská ekonomika ztrácet stejnou částku za jeden jediný den! To ale pro novodobé cenzory zřejmě není argument.

Zatímco zákon o blokaci internetu půjde brzy ve Státní dumě do druhého čtení, minulý čtvrtek už byly schváleny další dva zákony, jejichž smyslem je jednoduše zacpat občanstvu hubu: zákony o trestech za šíření fake news a za urážku státu a jeho představitelů na internetu.

Možné pokuty za podobné přečiny se postupně zvedly z plánovaných 3-5 tisíc rublů na až půldruhého milionu. A to už je částka, která by průměrného Rusa jednoduše zruinovala. No a v takové situaci si každý nebo skoro každý dobře rozmyslí, zda a jak bude stát a jeho představitele na síti kritizovat.

Zajímavé je, že na klasická média jako je tisk a rozhlasové či televizní stanice se nová úprava nevztahuje – režimu je patrně jasné, že zejména od státních za léta důkladně zpohlavkovaných médií žádné podobné nebezpečí nehrozí.

Sečteno a podtrženo: cenzura ještě v Sovětském svazu byla zákonem z 12. června 1990 zcela zrušena. Dnes mají skeptici pocit, že při kombinaci zákonů o blokaci internetu a o drakonických trestech za údajné urážky majestátu cenzuru ani není třeba obnovovat – de facto těmito nejnovějšími parlamentními právními vynálezy obnovena tak jako tak bude.

Optimisté ale mají ve věci také jasno, když tvrdí: Je to horší než v Somálsku, ale lepší než v Sovětském svazu.