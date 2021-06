Kremelský recept pro otravné živly. Jed, nebo emigrace

V dubnu 2019 byl v ruském městě Ufě hospitalizován s příznaky prudké otravy spisovatel, publicista, učitel a básník Dmitrij Bykov. Je to mimořádně známý člověk, který se politikou zásadně nezabývá, i když se na politická témata vyjadřuje a nesouzní se současným režimem. Byl na tom zle, ale přežil. Názory a argumenty Praha 6:33 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský spisovatel Dmitrij Bykov | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Před několika dny přišli investigativci z ruského Insideru a mezinárodního Bellingcatu se zjištěním, že na Bykovově otravě se podíleli lidé ze stejné jednotky ruských tajných služeb, která připravila otravu Alexeje Navalného. Navalnyj je politik a netají se záměrem vystřídat Vladimira Putina v Kremlu. Co ale provedl Bykov?

Čtyřikrát nepozdravil u vrbiček. Dvakrát odmítl Putinovo pozvání na setkání s umělci. Jednou nesl na demonstraci proti Putinovi na přelomu let 2011 a 2012 plakát s namalovanou krysou a slovy Nehoupejte loďku, naší kryse je šoufl! Za krysu je odpůrci označován právě Putin.

A pak byl Bykov spoluautorem satirického pásma Ctěný pane, v němž skládal zesměšňující verše ve stylu různých sovětských a ruských básníků a tepal nesmysly a nejapnosti Putinova vládnutí. Pásmo po nějakém čase zakázali.

Politické protesty a emigrace

Pár dnů před zveřejněním informací o Bykovově otravě opustil Rusko politik a bývalý poslanec Státní dumy Dmitrij Gudkov, který chtěl v září kandidovat znovu a měl ve svém moskevském obvodu nadějné vyhlídky.

Byl zadržen kvůli údajnému porušení zákona v podniku jeho tety a pak dostal nabídku, že pokud emigruje, už po jeho příbuzných režim dál nepůjde.

Gudkov je momentálně v Kyjevě, ale chce se dostat do bulharské Varny za rodiči, kteří emigrovali dříve pod pohrůžkou zatčení. Jeho otec Gennadij byl rovněž poslancem Státní dumy, kterého ale provládní poslanci z parlamentu vyloučili.

Bykov zůstává v Rusku. Myšlenku emigrace vždy odmítal. Pokračuje ve svých publicistických a literárních aktivitách, ale v poslední době se vyhýbá politickým tématům. Má malé dítě a musí myslet na rodinu.

Zesílil u něj jeho dávný rys, kdy na úkor současného Ruska stále více chválí Sovětský svaz 70. let, který ovšem vědomě nepoznal (je mu 53 let).

Agentura Levada Center, která se považuje za jediné důvěryhodné sociologické pracoviště v Rusku, což Kreml potvrdil udělením nálepky „cizí agent“, zveřejnila výsledky dvou čerstvých průzkumů.

Podle jednoho z nich jen 28 procent ruských respondentů v květnu považovalo za možné politické protesty a 30 procent pak protesty proti snížení životní úrovně. Letos v lednu činily tyto ukazatele 45 a 43 procent.

Podle dalšího průzkumu v květnu uvažovalo 22 procent Rusů o emigraci. V roce 2017 to bylo 15 procent. Ve věkové skupině 18 až 24 let chce emigrovat téměř každý druhý, je to 48 procent dotázaných. V situaci, kdy Kreml má pro otravné živly nabídku jedu, nebo emigrace, tyto údaje nepřekvapí.

