Rusko urychluje izolaci od západního světa

Ve druhé polovině týdne oznámilo ruské vedení zahraničně politické kroky, které posilují zvolený směr ruské politiky, kterým je co největší izolace od západního světa. Hlavní opatření oznámil ministr zahraničí Sergej Lavrov. Nejdříve sdělil stanovisko, že ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, který byl podle závěrů několika západních laboratoří otráven na území Ruské federace bojovou látkou typu novičok, byl ve skutečnosti obětí Němců.

„Máme všechny důvody předpokládat, že všechno, co se s ním stalo z hlediska vniknutí bojových otravných látek do jeho organismu, se mohlo stát v Německu nebo v letadle, do něhož byl naložen a dopraven na kliniku Charité,“ řekl Lavrov.

Připomeňme, že opoziční politik upadl do kómatu ještě v ruském Omsku dávno před tím, než ho ruská vládnoucí moc, dle slov Vladimira Putina konkrétně on sám, dovolila odvézt do Německa. Po dlouhých týdnech vydali ruští lékaři zprávu, že Navalného stav způsobily problémy se slinivkou.

Později v souvislosti s Navalného otrávením uvalila EU sankce na řadu ruských úředníků včetně významných členů Putinovy kanceláře. Lavrov nyní oznámil, že hlavním nepřítelem Ruska v Evropě se stalo Německo, tudíž Kreml zavedl odvetné sankce vůči členům úřadu spolkové kancléřky. A zároveň i vůči členům kanceláře francouzského prezidenta.

Lavrov rovněž prohlásil, že Rusko nikdy nedovolí americkým inspektorům zjistit přímo v závodech, které vyrábějí jaderné střely, kolik a jakého druhu těchto zbraní Rusko má, když podle něj USA z toho hodlají udělat podmínku prodloužení platnosti smlouvy START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní.

Současně stálý zástupce Ruské federace při OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že jeho země uvažuje o opuštění Organizace pro zákaz chemických zbraní. Jako důvod uvedl, že se s Ruskem špatně zachází jak v kauze Navalnyj, tak dříve během kauzy otrávení otce a dcery Skripalových.

Kurz na zpřetrhání svazků se západním světem, který nastolil Putin, tak nabral nové obrátky. Není však jasné, jakého spojence si Rusko pro další existenci ve světě vybralo. Někdejší nadšení, že to může být Čína, již z kremelských médií vyprchalo. Že by Turecko? Ale to teď právě zkouší Putinovu sílu handrkováním o přítomnost svých vojáků vedle jednotek ruské armády v Ázerbájdžánu.

Prezident mezitím nechává schválit nový zákon, který by jemu dovolil páchat jakékoli zločiny a zůstat nepotrestán i po odchodu z funkce. Výjimku tvoří jen vlastizrada, ale je to podmíněno složitou několikastupňovou procedurou v parlamentu.

Ruskem se zároveň šíří fámy o Putinově špatném zdravotním stavu. Došlo to tak daleko, že je musel oficiálně vyvrátit Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Jenže to byl jeho šéf, který o Peskovovi jednou řekl, že občas žvaní hovadiny.

