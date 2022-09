Portálu The Insider tato zastupitelka sdělila, že ona a její kolegové chtějí podpořit dřívější podobné prohlášení několika petrohradských zastupitelů z městské části Smolninskoje. Ti ovšem na samém počátku této kampaně už minulý týden uvedli, že navrhnou, aby byl Putin kvůli válce obviněn z velezrady. A to je v současných ruských poměrech věru silná káva.

Libor Dvořák: V Rusku se objevily překvapivé požadavky na odstoupení prezidenta Putina

Ve svém prohlášení regionální zastupitelé sdělili, že Putinovo rozhodnutí napadnout Ukrajinu „škodí bezpečnosti Ruska a jeho občanům“, poněvadž ruská armáda přichází o bojeschopné jednotky a „z mladých a práceschopných občanů se stávají invalidé“. Politici také argumentovali, že kvůli „speciální vojenské operaci“, tedy válce na Ukrajině, trpí i ruská ekonomika.

„Nyní je složité se kvůli represím veřejně vyjádřit. Ale vystupovat za odstoupení prezidenta zakázáno není. Proto jsme přijali jen takto lakonický text,“ vysvětlila zastupitelka stručnost příslušného textu.

Rusko přiznává potíže

Oproti minulému týdnu je nejnovější vývoj příjemnou změnou. Autor těchto řádek se musí přiznat, že ještě před poslední nedělí považoval požadavek zastupitelů z petrohradského Smolninského za příslovečnou jednu vlaštovku, která jaro nedělá. Vlaštovek však během pár dnů dosti přibylo, a tak se musíme ptát, proč tomu tak je.

Není pochyb o tom, že i běžní ruští občané začínají tušit, že válečná situace na Ukrajině se ani zdaleka nevyvíjí tak, jak by si představovala například hlásná televizní trouba Kremlu, smutně proslulý politický moderátor a komentátor Solovjov. Ten se dokonce dožadoval poprav ruských velitelů, kteří současné neúspěchy ruské armády na Ukrajině zavinili.

To je samozřejmě proklamace, jíž tento prokremelský sup rovnou přiznává, že Rusko to má na Ukrajině daleko těžší, než si těsně před vpádem poněkud zbloudile představovalo. A co k tomu říci závěrem? Dobře Rusku tak a jen tak dál.

Autor je komentátor Českého rozhlasu