Propad cen ropy a ruské ekonomické perspektivy

Špatné zprávy pro Rusko přicházejí ze světových trhů s energetickými surovinami: cena ropy značky Brent poklesla asi o pětinu – pod 60 USD za barel. Pro ruskou ropu Urals to automaticky znamenalo pokles pod 50 USD za barel. Pro Rusko je zlé, že to ještě nemusí být konec a že světový trh na tomto poli se noří do naprosté nejistoty. Komentář Moskva 6:30 13. dubna 2025

Jedno je jasné už v tuto chvíli: Celní války, které americký prezident Donald Trump rozpoutal doslova s celým světem, povedou ke globálním ekonomickým otřesům, což automaticky znamená pokles poptávky po energetických surovinách.

Přičteme-li k tomu oznámení OPEC+, že toto uskupení naopak zvyšuje těžbu, dá se očekávat, že to bude další podnět k tomu, aby šly ceny ropy dolů.

Jak na tento vývoj reaguje Moskva?

Cena ropy Urals, kdy pro ruskou ekonomiku nevznikají žádné vážnější problémy, je kolem 60 USD za barel. Když je faktická cena vyšší, přebytky putují do Fondu národního blahobytu. Jakmile cena klesá, proudí peníze opačným směrem a tlumí se jimi rozpočtový deficit.

Tento mechanismus před pár dny připomněla poslancům Státní dumy šéfka ruské Centrální banky Elvira Najbullinová. Otázkou ovšem je, na jak dlouho taková rezerva vystačí.

Bývalý ruský premiér, dnes opoziční politik Michail Kasjanov, k tomu říká: „Jsou to jednoduché počty: Kdyby se cena udržela zhruba na dnešní úrovni, tedy na 50 dolarech za barel, bude to za rok pro státní rozpočet ztrátu asi 30 miliard USD. Pro srovnání – válka na Ukrajině stojí 150 miliard ročně. Jistě, máme tu Fond národního blahobytu, ale jeho prostředky už se čerpají. S ohledem na jeho výši to postačí na asi roční krytí schodku. Pokud se k tomu dál budou uplatňovat západní sankce, je otázka, co bude dál.“

Znárodňování majetků oligarchů

Přičteme-li k těmto číslům západní zatím nepříliš úspěšné snahy o likvidaci či alespoň částečné potlačení masivní stínové flotily ruských ropných tankerů, jsou ruské ekonomické perspektivy přinejmenším nejasné.

Rezervy tu ale v zemi jako Rusko vždycky jsou. Jak píše světový list The Financial Times, už v těchto dnech začíná proces částečného znárodňování majetků oligarchů, a ti měli doposud prostředků dost a dost. Otázkou je, co na to budou říkat postižení oligarchové.

