V Rusku sílí hlasy, že ženy jsou hlavně na rozmnožování

Letos v lednu Ruská pravoslavná církev přednesla návrh na změnu zákona, podle nějž by vdaná žena směla jít na ukončení těhotenství pouze se souhlasem manžela a po povinné psychologické konzultaci.

Poslanec Státní dumy Sultan Chamzajev navrhl peníze pro ženy, které si rozmyslí potrat, a následné předání dítěte do péče státu. V Kurské a Čeljabinské oblasti, v Tatarstánu a na anektovaném Krymu soukromé kliniky zcela nebo částečně zrušily provádění potratů.

Mordovská autonomní republika a Tverská oblast zavedly pokuty pro ty, kteří „navádějí ženy k ukončení těhotenství“. Přípravky, které slouží k provedení medikamentózního potratu, jsou počínaje letošním 1. zářím přísně evidovány.

Je pravděpodobné, že přestanou poskytovat potraty všechny soukromé kliniky a ukončení těhotenství bude povoleno jen ve státním zdravotnictví. Server Meduza, který se tomuto tématu věnoval, však na základě praktických zkušeností poukázal, že ženy se ve státních zařízeních podrobují řadě opatření, která mají potrat znemožnit.

Děti jako kanónenfutr?

Státní lékaři mohou schválně posílat ženy na zbytečná vyšetření, za popem, který jim má potrat rozmluvit, mohou nastolovat delší lhůty, které mají uplynout od okamžiku podání žádosti o potrat do momentu, kdy se jím začne zdravotnické zařízení zabývat, a také mohou vyvíjet na ženy, které chtějí ukončit těhotenství, psychologický nátlak.

Přinejmenším dvě ženy z vyšších vrstev se do této kampaně zapojily, ale nikoliv na straně žen. Senátorka Margarita Pavlovová prohlásila, že je třeba skoncovat s orientováním ruských dívek na to, že by měly mít vysokoškolské vzdělání, protože tím strádá a zaniká jejich rozmnožovací funkce.

Profesorka biologie Marie Vědunovová přišla s prohlášením, že lidstvo udělalo obrovskou chybu, když poskytlo ženám možnost, aby se vzdělávaly.

„Právo na vzdělání činí ženu úspěšnou. Když ženě dáváme vzdělání, pouštíme do světa nové hledisko, nové možnosti, multitasking a to všechno odvádí ženu od rodiny… Kdo ale potom bude rodit děti, kdo o ně bude pečovat a kdo je bude vychovávat?“ zeptala se Vědunovová.

Na závěr svého zdůvodnění, proč by ženy neměly mít vzdělání, ale sloužily by primárně jako stroj na rozmnožování, uvedla, na dotaz, jaké nebezpečí vidí pro Rusko ve vzdělaných ženách: „To je zhouba naší kultury, naší civilizace.“

Má to logiku. Ruská civilizace v pojetí současných vládců a většiny obyvatelstva má být civilizací archaickou a větší množství dětí je nutné pro jejich využití jako kanónenfutru během dobyvačných válek.

Autor je komentátor serveru novinky.cz.