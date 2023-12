Rusko nesmí vyhrát a Ukrajina nesmí prohrát?

Je to patová situace jak vyšitá: Ukrajina nesmí prohrát! Rusko nesmí vyhrát! Ozývá se už druhým rokem z úst takřka všech směrodatných politiků demokratického světa. Věru nepřekvapuje, že ve veřejném prostoru kolují teorie, podle kterých je to všechno záměr, protože Západ se ve skutečnosti obává eskalace konfliktu s Ruskem a zamrzlá bojová linie na východě Ukrajiny mu vyhovuje. Komentář Kyjev/Moskva 16:30 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří s novináři po setkání s výkonnou ředitelkou Mezinárodního měnového fondu Kristalinou Georgievovou v sídle MMF ve Washingtonu | Foto: Julia Nikhinson | Zdroj: Reuters

Vzhledem k tomu, jak liknavé byly a dodnes stále víc i jsou dodávky zbraní a munice na Ukrajinu, nezbývá než si přiznat, že na téhle nanejvýš cynické kalkulaci něco je.

Vždyť navzdory všem prosbám Volodymyra Zelenského o dodávky dronů a především bojových letounů F-16 nedostali ukrajinští vojáci do konce letošního roku od Západu prakticky nic, čím by mohli efektivně ubránit ukrajinské nebe před ruskou agresí. A letos v létě se německý kancléř Scholz zasadil i o to, aby se Kyjevu dostalo místo jasného pozvání do NATO jen pár vyhýbavých vět.

A přesto se na obzoru v posledních dnech objevil, jak si všiml německý deník Tagesspiegel, nečekaný záblesk naděje.

Klíčová americká pomoc

Když byl Volodymyr Zelenskyj před pár dny ve Washingtonu, ujistil ho republikánský mluvčí Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, že republikáni jsou na straně Ukrajiny a že když si stanovují podmínky pro uvolnění další pomoci Ukrajině a žádají od Kyjeva a Bílého domu plán dalšího postupu proti ruské agresi, je to proto, že chtějí vědět, „jak může Ukrajina vyhrát“.

Tagesspiegel podotýká, že na rozdíl od mluvčího republikánů se německý kancléř nikdy takhle jasně nevyjádřil.

Dodejme, že po setkání se Zelenským prohlásil Mike Johnson, že Američané stojí jasně na straně Ukrajiny proti Putinově brutální invazi.

Jinými slovy, je evidentní, že když si republikáni kladou jako další podmínku uvolnění pomoci Ukrajině opatření proti ilegální migraci na vlastních hranicích, jedná se především o vnitropolitický nátlak na prezidenta Bidena. S Ukrajinou to nemá nic společného.

Takže lze doufat, že po začátku nového roku se republikáni a demokraté ve Sněmovně reprezentantů dohodnou a na Ukrajinu bude dál plynout americká pomoc, klíčová pro situaci na bojišti.

Což Evropa evidentně nezvládá, ačkoliv jde na rusko-ukrajinské frontě také o její vlastní bezpečnost. Může ale udělat něco neméně podstatného: může zahájit s Ukrajinou konkrétní jednání o vstupu do EU.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu