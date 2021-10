Ve čtvrtek odpoledne hovořil prezident Vladimir Putin několik hodin na zasedání Valdajského klubu v Soči. Nejdříve pronesl projev, pak odpovídal na otázky přítomných. Valdajský klub je sdružení ruských a zahraničních odborníků. Začínal jako různorodé fórum, v poslední době jsou v něm však zastoupeni především stoupenci Putinova režimu. Komentář Moskva 6:30 23. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: Reuters

Prezident řekl mnoho pozoruhodných věcí včetně toho, že Západ páchá zločiny proti lidstvu, když nutí malé děti, aby podstupovaly operaci změny pohlaví.

Alexandr Mitrofanov: Jak vypadá v Rusku uměřený konzervatismus

Ale hlavním bodem jeho projevu bylo odmítnutí jakéhokoli pokroku, který přirovnal k touhám sovětských bolševiků, včetně znárodňování žen, které podle Putina může nastat na Západě. Prezident určil ideologii Ruska, které vede jako uměřený konzervatismus. V rámci této ideologie opakovaně zdůraznil, že Rusko spolupracuje s afghánským Tálibánem.

Putin ujistil přítomné, že v jeho zemi panuje naprostá svoboda projevu, jen je nutné, aby ti, kteří se svobodně vyjadřují, následně nesli odpovědnost za své výroky. Ale například místopředseda Státní dumy Pjotr Tolstoj z vládního Jednotného Ruska se za svůj výrok v prokremelské televizi NTV zatím nijak nezodpovídal.

Řekl: „Ukrajina je část Ruska. Brzy se o tom přesvědčíte. A ta partička, která pochoduje s fašistickými vlajkami a hajluje, poběží za letadly NATO, jako běželi mudžahedínové v Afghánistánu, kteří se chytali trupu letounu.“

Rusko je zvláštní civilizace

Pjotr Tolstoj nejspíše bude shora pochválen, protože Putin ve čtvrtek mluvil o Ukrajině jako o zemi, v níž nesmí lid vyjádřit své tužby a zvolit politiky, které si přeje. Zároveň obvinil vedoucí představitele Ukrajiny z neplnění jejich předvolebních slibů, protože na ně podle něho tlačí nacionalistická menšina.

Prezident uvedl, že Ukrajina sice není členem NATO, ale NATO je tam podle něj přítomno, z čehož Putin usoudil, že jde o hrozbu pro Rusko. Zítra se objeví rakety NATO u Charkova, co s tím budem dělat? My tam přece nelezeme, to oni nám strkají svoje rakety pod nos! rozčiloval se Putin.

Prezident oznámil, že v Rusku je na prvním místě člověk. Zájmy člověka musí mít přednost před zájmy společnosti a státu, prohlásil Putin.

Pár dnů před jeho projevem šel petrohradskou ulicí známý operní pěvec Viktor Korotič, který měl večer zpívat v proslulém Mariinském divadle. Vtom ho zastavili policisté a chtěli po něm doklad totožnosti, že se jim zdá podezřelý. Občanku s sebou neměl, snažil se jim říct, že je veřejně známou osobností, chtěl ukázat své foto na webové stránce divadla, ale zájmy člověka byly pro policisty nade vše, takže ho srazili tváří na asfalt, nasadili mu pouta, hodili do antonu a odvezli na služebnu.

Putin ovšem už dávno předtím říkal, že Rusko je zvláštní civilizace. Uměřený konzervatismus a ochrana zájmů jedince v ní logicky vypadají jinak než na Západě, který podle Putina málem předčil sovětské bolševiky.

Autor je komentátor serveru novinky.cz