Ruská demokratická opozice ztratila jakýkoli vliv

Nikdo nepochyboval, že za vítěze voleb, které proběhly v Rusku ve dnech 17. až 19. září, bude označeno Jednotné Rusko Vladimira Putina. Pozorovatelé se lišili pouze v odhadech, kolik procent této straně napíše kancelář prezidenta republiky. Nakonec bylo oznámeno, že Jednotné Rusko získalo 49,82 procent hlasů a má ve Státní dumě opět ústavní většinu. Komentář Moskva 6:29 25. září 2021

Na druhé místo byli posláni komunisté s 18,93 procenty, dále jsou supernacionalisté z LDSR (7,55 procent), nacionalisté ze Spravedlivého Ruska – Vlastenců – Za pravdu (7,46 procent) a jediný nový přírůstek tvoří Noví lidé s 5,32 procenty hlasů.

Kdyby se sečetl čas všech videí, na kterých byly zaznamenány otevřené podvody a falšování ve volebních místnostech, trval by takový film nejméně hodinu. Stížností na drzost Kremlu jsou plné sociální sítě a dokonce řada místních novin. Ale žádné protesty se nekonají.

Je sice pravda, že několik předních politologů zveřejnilo otevřený dopis, v němž poukazují na to, že Ústřední volební komise znemožnila práci s výsledky, protože přestala poskytovat excelové tabulky a údaje ve formátu HTML zakódovala. Akademici varují, že se toto chování úřadů „může být vyloženo světovou vědeckou veřejností výlučně jako snaha skrýt stopy falzifikací“. Je to ale plácnutí do vody.

Marginalizace ruské opozice

Komunisté, které v drtivé většině případů nařídil podporovat Alexej Navalnyj prostřednictvím svých spolupracovníků, si jen stěžují, že jim kdosi vzal lepší výsledek. Ředitel respektovaného (a Kremlem označeného za cizího agenta) sociologického ústavu Levada Center Denis Volkov poznamenal, že pro komunisty hlasovala část demokratů, kteří patří k nejtvrdším kritikům Putinova režimu.

Mírnější část tohoto elektorátu podpořila Nové lidi, což je také produkt prezidentské kanceláře, který má nalákat voliče, kterým se nelíbí situace v zemi, ale neosmělí se kritizovat Vladimira Putina.

Demokraté zůstali bez zastoupení v parlamentu a bez podpory veřejnosti. Navalného lidé v sociálních sítích agresivně křičí, že jim ukradli vítězství, a již našli viníka své porážky.

Byl za něj označen šéfredaktor jednoho z mála otevřených médií v zemi, rádia Echo Moskvy, Alexej Venediktov. Léta prosazuje online hlasování a v Moskvě byl přímo u něj jako šéf dohlížecího štábu.

Navalného lidé tvrdí, že právě v této formě hlasování došlo k největším podvodům a že Venediktov je – podle nich – zločinec. Na Putinův režim dočasně zapomněli. Venediktov nadále poskytuje éter své stanice všem včetně těch, kteří ho nazývají zloduchem. Dochází k definitivní marginalizaci ruské demokratické opozice, která ztratila sebemenší vliv na vývoj v zemi.

Známý ruský publicista Konstantin Eggert napsal: „Nejde o boj o moc, dokonce ani symbolicky. Nabízí se její předání komunistům, žirinovcům (členům LDSR), prilepincům (členům Vlastenců – Za pravdu), tedy lidem, kteří se již stali součástí systému, anebo sní o tom, že se jí stanou, a s nimiž se musí logicky bojovat, nikoli pro ně hlasovat. Je podivné mít představy, že se pak o tuto moc podělí zrovna s vámi.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz