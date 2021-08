Kartou, nebo hotově? Dolarem, či bitcoinem? Už za pár dní by tato otázka měla automaticky zaznívat při běžných nákupech a platbách všech obyvatel středoamerického Salvadoru. V úterý 7. září vejde v platnost nový zákon, podle kterého se vedle dolaru v zemi stane oficiálním platidlem i bitcoin. Komentář Praha 16:14 29. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kryptoměna bitcoin by se brzy mohla stát oficiální měnou v latinskoamerickém El Salvadoru, oznámil prezident Nayib Bukele | Foto: Jose Cabezas | Zdroj: Reuters

Americkou měnu Salvador přijal před dvaceti lety ve snaze řešit tehdejší ekonomické potíže, a to je i proklamovaná motivace prezidenta Nayiba Bukeleho při nynější sázce na kryptoměnu.

Bukele tvrdí, že takzvaná bitcoinizace chudému státu pomůže, rozpumpuje byznys, vytvoří nová pracovní místa a vyřeší i problém, kdy 70 procent Salvadořanů nemá přístup k tradičním finančním službám a nevlastní ani běžný účet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Leona Šmelcová: Bitcoin v Salvadoru. Skok pro lidstvo, nebo zbytečný hazard

Jenže nedostudovaný právník a podnikatel, jenž stanul v čele Salvadoru před dvěma lety, nemá dle svých kritiků plán zavedení nové měny moc dobře promyšlený.

Víceméně ho prezentuje jen chytlavými hesly na twitteru, svém nejčastějším komunikačním prostředku. Tam také oznámil, že úřady už instalují 200 bankomatů, kde si člověk bude moci peníze uložit i vyzvednout.

Současně s bitcoinem Salvador zavádí elektronickou peněženku, kterou může získat každý občan, dokonce i cizinci a turisté. Každý, kdo si stáhne aplikaci, jež má pomoci nastartovat využívání nového platidla, automaticky získá v bitcoinech ekvivalent 30 dolarů. S nimi může jakkoli operovat, nebo si je vybrat v bankomatech bez poplatků. Elektronická peněženka nese název Chivo, což v salvadorském slangu znamená něco jako „skvělý“ nebo „hustý“.

Riskantní tah

Tento výraz je rovněž blízký čtyřicetiletému Bukelemu, jenž se sám označuje nejvíc „chivo“ prezidentem v historii. Svůj nadhled a ležérnost pak dokazuje třeba oblibou v nošení kšiltovky kšiltem dozadu na prezidentských akcích. Nicméně čepice, či retweetování zábavných memů a historek – třeba, že ho unesli mimozemšťané – na oficiálních sociálních sítích, není podle kritiků nic ve srovnání s bitcoinovým hazardem, jenž hodlá uskutečnit ve své vlasti.

Bývalý guvernér salvadorské centrální banky Carlos Acevedo změnu srovnává s ruletou v Las Vegas, expert z washingtonského think-thanku Icefi Ricardo Castaneda zase listu Financial Times řekl, že jde „o experiment, který bude jistě zajímavé sledovat, ale jehož důsledky mohou být vážné“.

Americký dolar a nově i bitcoin. Salvador jako první země přijala kryptoměnu za oficiální platidlo Číst článek

Prezident se v minulých dnech – a samozřejmě na internetu – pustil do kritiků, kteří chtějí „jen rozsévat strach mezi lidmi“, přičemž on usiluje „o velký skok pro lidstvo“. Na druhou stranu informace o tom, jak k tomu skoku hodlá dojít, jsou sotva týden před zahájením salvadorské měnové revoluce stále obestřeny nejasnostmi.

Není například vůbec zřejmé, jakým způsobem by mělo fungovat novým zákonem umožněné placení daní bitcoinem, nebo jak se bude vymáhat povinné přijímání bitcoinu obchodníky. Zde se však některým tento týden ulevilo, protože Bukele uvedl, že pokud lidé nebudou chtít, nemusejí bitcoiny používat, byť to je v rozporu s novým, v červnu schváleným zákonem.

Popravdě není ani moc jasné, proč by lidé měli přecházet ze stabilního dolaru na bitcoin a zda to všechno není jen riskantní marketingový tah výstředního prezidenta s cílem zaujmout fanoušky na twitteru a mezinárodní komunitu. Pokud bych chtěl Bukele skutečně pomoci ekonomice, chtělo by to spíše náročnější a hlubší reformy. Dolar totiž hlavním problémem chudého Salvadoru určitě nebude. Podobně jako bitcoin, který mění hodnotu s každým výrokem Elona Muska, zřejmě nebude řešením.

Autorka je publicistka