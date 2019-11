Všichni se zřejmě shodneme, že jedním z důvodů, proč byla sametová revoluce v Československu po 17. listopadu 1989 nejen tak sametová, ale i tak rychlá a úspěšná, bylo předchozí dění v dalších komunistických státech. Komentář Praha 15:31 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš, polský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán ve spojovací chodbě mezi historickou a novou budovou Národního muzea v Praze | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

V Polsku, Maďarsku, Východním Německu a také v neposlední řadě v Sovětském svazu. Byla tu také spolupráce těch, kteří se snažili demokracii v našich zemích nastolit. Nejvíce to asi fungovalo v rámci česko-polské Solidarity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je čas na novou česko-polskou Solidaritu. A nejen na ni

Zapomenout bychom ale neměli ani na maďarské prodemokratické aktivisty v srpnu 1989, kteří se přijeli do Prahy omluvit za maďarskou účast na invazi v srpnu 1968 a skončili za to v československém komunistickém kriminále. Základní poučení z roku 1989 pro střední Evropu by mohlo a mělo znít, že pokud by komunismus padl jen někde, tak by se demokracie dlouho neudržela.

Dnes jsme ve střední Evropě v opačné situaci než v roce 1989. Demokracie a právní stát, ba i skutečně svobodné volby jsou v našich zemích ohroženy. O Polsku a Maďarsku se nejen podle předběžných zjištění Evropské komise, ale třeba i názoru předsedy Ústavního soudu a signatáře Charty 77 Pavla Rychetského už nedá mluvit jako o demokratických a právních státech.

Bylo ostudou, že šéfové vlád, které demokracii a právní stát v těchto zemích likvidují, polský premiér Mateusz Morawiecki a vládce Maďarska Viktor Orbán nám tady 17. listopadu na půdě Národního muzea přednášeli o boji za svobodu.

Bacil nesvobody

Bylo to ostudou těch, kdo je sem v čele s Andrejem Babišem pozvali. Ale selháním těch, kteří se na obranu demokracie a právního státu v Česku staví, bylo, že se vůči nim nevymezili.

Že i ti, kteří jinak tvrdě kritizují Andreje Babiše, se nejsou schopni veřejně a hlasitě vymezit vůči ještě hůře se k demokracii a právnímu státu chovajícím současným šéfům Polska a Maďarska.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v dalším sporu o nezávislost polské justice. Nepřímo se zastal soudců Číst článek

České demokratické politické strany by proti Orbánovi a Morawieckému v Praze měly protestovat, měly by na všech úrovních, parlamentem počínaje a veřejnými shromáždění nekonče, jasně odsuzovat to, co se v Maďarsku a Polsku děje. Nemělo by to být jedno ani Milionu chvilek pro demokracii a dalším občanským aktivitám na obranu svobody v Česku.

Podobně jako za komunismu i dnes je třeba propojit síly snažící se udržet plnou demokracii ve střední Evropě, společně poukazovat na politiky, kteří ji oslabují, či přímo likvidují.

Bacil nesvobody, který už nakazil část středoevropských zemí, ohrožuje nás všechny. Noví středoevropští autoritáři se nám tu spolu objímají, pomáhají si, opisují od sebe. Jedinou odpovědí na to je, že ti, kteří chtějí demokracii a právní stát v naší části Evropu udržet a obnovit, se musí znovu spolu naučit spolupracovat.

Autor je redaktorem Deníku