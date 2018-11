Proč tak nespokojeni právě 17. listopadu?

V poryvech politických krizí to vypadá, že 17. listopadu není co slavit. Vypadá to dokonce tak, že po 29 letech znovu nastal čas protestovat proti panujícím poměrům, ať už se člověku nelíbí současná podoba exekutivy nebo opoziční útoky na ní. V každém případě se nepříjemně relativizují všechny vzpomínky na období, kdy se zdálo, že se konečně otevírají brány lepšího světa, svobody a lidské důstojnosti.

