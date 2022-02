Před Istanbulskou úmluvou strká vláda hlavu do písku

Dokud seděl v premiérské pracovně Andrej Babiš (ANO), bylo na denním pořádku slinění prstu a přizpůsobování se náladám veřejnosti. Mimo jiné to odnesla Istanbulská úmluva, jejímž jádrem je bránění domácímu násilí, sexuálnímu obtěžování, nuceným sňatkům a podobně.

Vyžaduje důkladnější – a to i finanční – péči o oběti sexuálního násilí nebo intenzivnější prevenci. Česká republika ji podepsala v květnu 2016, avšak ratifikována parlamentem dodnes není.

Hlasitá menšina konzervativců ji totiž zasadila do kulturně-civilizačního sporu a mezi lidmi rozšířila, že je úmluva zástěrkou pro prosazení genderové ideologie. Následovaly konkrétní vyhrocené příklady: Jak si ověřit zájem obou partnerů o pohlavní styk? A nechtějí nám evropští progresivisté zakázat velikonoční pomlázku?

Relevantní argument je, že u nás už máme solidní zákony postihující násilí na ženách i konkrétní programy na pomoc obětem brutality. Přesto podle statistik má s domácím násilím zkušenost každá třetí žena. Proč tedy legislativu nevylepšit a nedat jasně najevo, že jsme vyspělou zemí, v níž je hrubost přísně stíhána?

Řešení problémů?

Marta Smolíková z České ženské lobby k tomu loni uvedla: „Neměli bychom dopustit, aby se oběti domácího a sexuálního násilí staly současně oběťmi na poli války proti takzvané genderové ideologii, homosexualismu či genderismu, kterými straší konzervativní a katolické kruhy ve strachu z ohrožení tradiční rodiny.“

Politici, navyklí malovat migrační či bruselské bubáky, však vědí své a do ratifikace se nehrnou. Ale buďme přesní: ve většině stran, snad až na SPD, nalezneme zastánce i odpůrce. A názory některých se vyvíjejí.

Třeba Helena Válková, reprezentující ve sněmovně hnutí ANO, původně nepatřila ke stoupencům dokumentu. Časem se však přesvědčila o jeho potřebnosti a v roli vládní zmocněnkyně pro lidská práva jej silně podporovala.

Možná se i fakt, že středopravicový kabinet Petra Fialy (ODS) zatím svého zmocněnce pro lidská práva nejmenoval, podepsal na tom, že horký brambor má být odhozen do budoucnosti.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) požádal o odklad projednání Istanbulské úmluvy do konce ledna 2023, prý kvůli potřebě politických debat.

Jinými slovy: vládní většina nemá na věc jednotný pohled. Lidovci a občanští demokraté jsou spíše konzervativní, uvnitř TOP 09 a Starostů a nezávislých je to tak půl na půl a Piráti jsou liberální.

Přestože si koalice už při svém zrodu odsouhlasila, že u etických otázek nebude vyžadovat konsensus, tak kdyby se mělo přistoupit ke sněmovnímu hlasování, ukázala by se disharmonie a mezi poslanci vládních stran by mohla proběhnout nepříjemná přestřelka, z níž by nepochybně chtěla těžit opozice.

Převálcování zastánců úmluvy by mohlo vést i k odchodu Pirátů z kabinetu. Naopak porážka odpůrců by vyvolala dusno v ODS. Už dnes se v ní horko těžko udržuje kompromisní přístup k evropské integraci, jenž vychází z Fialova respektu k unii, ale i z jeho přesvědčení, že jí to víc slušelo před Maastrichtem. Není náhoda, že se premiér k Istanbulské úmluvě raději veřejně nevyjadřuje.

Jenže takto se sebevědomá vláda nechová, zvlášť když od ní občané ve srovnání s tou Babišovou očekávají serióznější přístup k řešení problémů. Pokud bude u ožehavých témat strkat hlavu do písku, či aktivně sekundovat tvrzení tradicionalistů, že u nás k žádné diskriminaci – ať už žen, nebo různých menšin – nedochází, bude se až podezřele podobat kontroverzním mocenským špičkám ve Varšavě a Budapešti.

Autor je politický analytik