Nový slovenský premiér Eduard Heger jako restart země?

Po týdnech dramatických událostí, které vypadaly jako mistrovství Slovenské republiky ve vládních demisích, se situace okolo koaliční krize uklidňuje. Úřadující premiér Igor Matovič oznámil, že se vzdává své funkce. Jeho nástupcem by se měl stát Eduard Heger, současný ministr financí. Komentář Bratislava 6:29 30. března 2021

Oba by si měli své pozice prohodit, takže na uvolněný post ministra financí by měl usednout právě Matovič. Tím se zdá být splněna klíčová podmínka, kterou měli dva členové současné slovenské vládní koalice, strana Sloboda a Solidarita a strana Za ľudí.

Požadovali, aby Matovič skončil. Dosavadní premiér, který se ocitl pod jejich tlakem, ale trval na tom, že chce zůstat členem kabinetu, i když by už nestál v čele. Takže se zdá, že nyní dosáhl každý svého a všechny možné podmínky byly splněny. Celá vládní krize by tak měla spět ke konci.

Eduard Heger má pověst umírněného politika. Během oficiální návštěvy slovenského premiéra v Praze v červnu 2020 byl Heger členem delegace a v neformálních rozhovorech s novináři skutečně působil racionálním dojmem. Vystudovaný ekonom začal svoji politickou dráhu v roce 2016, kdy byl ve volbách zvolen za poslance slovenského parlamentu. V roce 2020 se stal ministrem a začal spravovat jeden z nejdůležitějších resortů ve vládě.

Co bude se Sputnikem?

Teď má po více než roce postoupit ještě o stupínek výš. Teoreticky by měl být přijatelný pro všechny strany dosavadního spojenectví, i pro liberální SaS, která formálně přerušila účast v koalici.

Je tak docela pravděpodobné, že se do kabinetu vrátí i její ministři, kteří během uplynulého týdne jeden po druhém rezignovali. Důvod, proč by mohla koalice pokračovat, je prostý. Žádná ze současných vládních stran nemůže mít zájem na nových volbách. Parlamentní většinu už by po nich dohromady nedaly.

Kromě toho hrozí, že vládní strana Za ľudí by se tam už vůbec nemusela dostat. Takže pokud by hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí skutečně obnovily koalici, byl by to pro ně všechny pokus o restart ve snaze otočit list na další stranu a nevracet se ke starým křivdám. Je otázkou, jestli je to reálné, když hlavní důvod pro měsíc trvající krizi, Igor Matovič, bude ministrem, dokonce v čele resortu financí.

Není také jasné, co bude s ruskou vakcínou Sputnik V, kterou dosavadní premiér objednal pro Slovensko a považoval to za jeden ze svých hlavních úspěchů v boji proti pandemii. Ale kvůli ní byli jeho vládní spojenci ochotni jít na barikády a Matovič zase nechtěl ustoupit od plánu očkovat ruskou vakcínou, i když ji ještě neschválila Evropská léková agentura.

Dokud nebudeme znát odpověď na tyto otázky, budou změny ve slovenské vládě pouze kosmetického rázu. Premiérem sice už nebude tvrdohlavý a neústupný Matovič, ale hodný pan Heger, který bude svého předchůdce cítit na každém kroku v zádech. Jestli to za těchto okolností může fungovat a další vládní krize se neobjeví do půl roku, je otázkou.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu