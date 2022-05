Ficovo vítězství nad slovenskou vládní koalicí

Pouhé dva hlasy chyběly ve slovenském parlamentu na to, aby mohl expremiér Robert Fico jít do vazby. Na rozdíl od českých poslanců nemají ti slovenští trestněprávní imunitu. Takže zatímco v Česku by podobné hlasování znamenalo, že do konce jeho mandátu by bylo trestní stíhání takovéhoto poslance vyloučeno, na Slovensku může Ficovo trestní stíhání pokračovat i poté. Komentář Praha 18:38 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý slovenský premiér Robert Fico | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle policie je Fico podezřelý z trestného činu založení a zosnování zločinecké skupiny a také z ohrožení daňového tajemství. Vyšetřovatelé na něj chtěli uvalit vazbu, aby neovlivňoval svědky. Následoval by tak svého dlouholetého blízkého spolupracovníka, exministra vnitra Roberta Kaliňáka, který už v politice skončil, a proto se už ve vazbě nachází.

Všeobecně se očekávalo, že s vydáním nebude problém, vládní koalice má pohodlnou většinu poslanců. Nakonec bylo všechno jinak a zasedání Národní rady přineslo překvapení. Situace se totiž zkomplikovala tím, že trestnímu stíhání čelí ještě další poslanec, který je členem vládního hnutí Sme rodina.

A pokud teď nebyl vydán do vazby poslanec opozice, čili Robert Fico, hnutí Sme rodina očekává, že příště zase opozice „podrží“ jejich poslance. Jinými slovy čistá taktika.

Za Ficovo nevydání do vazby hlasovala opozice jednotně. Ne tak koalice. Dokonce i dvě poslankyně protikorupčního hnutí OĽANO Igora Matoviča nesouhlasily s Ficovým vydáním do vazby. A právě zmíněné dva hlasy rozhodly.

Nejvíc zaráží, že celá nová politická garnitura založená na boji s korupcí a potírání mafiánského státu není schopna použít svoje hlasy v parlamentu, aby vydala podle vyšetřovatelů hlavu celé skupiny, expremiéra Fica, k vazebnímu stíhání.

Na Ficovu obranu do ulic

Současná koalice si nedokáže při tak důležitém hlasování zajistit většinu. Jde navíc o hodně symbolickou záležitost. Nevznikla snad kdysi koalice z motivu, že bude bojovat proti korupci, rozkrývat propojení politiky, organizovaného zločinu, a tím pádem proti systému, který reprezentoval právě Fico? Hlasováním v prospěch jeho vydání to mohla stvrdit.

Má ještě celá vládní koalice vůbec smysl, aby pokračovala? Problémem je, že pokud by se rozpadla, došlo by na předčasné volby, ve kterých by podle současných průzkumů vyhrály strany současné opozice, tedy Hlas Petra Pellegriniho, Smer Roberta Fica, ale i pravicovo extremistické hnutí Republika. Jinými slovy strany, které Fica při hlasování o jeho vydání policii podržely.

Pro bývalého dlouholetého premiéra představuje čerstvý verdikt poslanců velké vítězství. Rozhodnutí o jeho nevydání bohužel popírá veškerý očistný vývoj, který na Slovensku nastal po zavraždění novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a po kterém volaly tisíce občanů na demonstracích.

Ukazuje se, že Ficova taktika, kdy se snaží všemi možnými způsoby vyhnout vazbě, kdy napadá objektivitu soudů a obviňuje kde koho ze zaujatosti, přináší ovoce.

Také ví, že má pojistku v podobě příznivců, kteří jsou zřejmě kdykoli schopni vyjít na Ficovu obranu do ulic. Jsou zmanipulovaní demagogií proti covidu, věří konspiračním teoriím, jsou protizápadní a proruští. Stačí jim málo, třeba vyslovení jména slovenské prezidentky, aby se proměnili ve vulgární dav, jak se to stalo nedávno v Nitře.

