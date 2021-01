Plošné testování na Slovensku jako Matovičovo politické zaklínadlo

Stejně jako v listopadu loňského roku je i teď cílem odhalit ohniska nákazy, o kterých se neví, a dostat tak situaci v zemi víc pod kontrolu.

Po prvním kole právě probíhajícího plošného testování, které skončí 26. ledna a které se tentokrát jmenuje screening, země uspořádá ještě další kolo v okresech, kde byl výskyt pozitivních testů nejvyšší. Většina měst na Slovensku se na největší nápor v testování připravuje o víkendu. Počítá se i s mobilními odběrovými místy, testovat se bude také v autobusech a tramvajích.

A protože zdravotnická zařízení jsou přeplněná a situace je v nich kritická, bude na Slovensku platit také přísnější zákaz vycházení. Na to, aby člověk mohl jít do práce nebo do přírody, bude potřebovat osvědčení o negativním výsledku testu. Ministr zdravotnictví občanům doporučil, aby si kvůli vlastní bezpečnosti a v souvislosti s výskytem nakažlivější britské podoby koronaviru vzali na čekání ve frontě raději respirátor.

Očkování proti tvrdohlavosti politiků

Velkým zastáncem plošného testování je premiér Igor Matovič, kterému se to podařilo opět prosadit. Někteří z dalších partnerů v jeho vládě ale takové nadšení pro věc nesdílejí. Vicepremiér Richard Sulík, šéf strany Sloboda a Solidarita prohlásil, že dostal příslib, že nynější celoplošné testování je už poslední, které by na Slovensku mělo proběhnout.

A právě politický rozměr nejen testování, ale celého boje s koronavirem rozděluje politiky i občany Slovenska. Vláda se kvůli tomu už nějakou dobu nachází v otevřeném rozkladu. Proti sobě stojí ti, kteří jsou pro nejtvrdší možná opatření a uzavření celé země, a ti, co naopak volají po tom, aby občanům přes všechna ta omezení ještě zůstal vůbec nějaký vzduch k dýchání. Kdo se odváží kritizovat postup premiéra, je označen skoro za škůdce státu.

Právě to je ale důvod, proč se premiéru Matovičovi nedaří získávat důvěru veřejnosti, která je tolik potřebná v dnešní době nejen pro zvládnutí boje s pandemií. Jeho tvrdohlavost a neschopnost vést věcnou a konstruktivní diskusi s epidemiology vyvolává zklamání u občanů, kteří věřili, že to bude právě Igor Matovič, který splní jejich očekávání.

Premiér se ale pasoval do role největšího odborníka i bojovníka proti covidu. I když dlouhodobě pokračující zmatky, které doprovázejí jednotlivá opatření, svědčí ve skutečnosti o pravém opaku.

Představa, že plošné testování může Slováky sjednotit třeba jenom kvůli tomu, že budou spolu stát ve frontách před testovacími centry, je mylná. Situace v zemi se neuklidní, dokud nebudou k dispozici očkovací látky pro všechny zájemce. A pokud by existovalo očkování proti tvrdohlavosti politiků, mohlo by si Slovensko objednat velké balení.

