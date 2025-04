Slovensko teď stíhá víc a horších krizí než ostatní země v Evropě

Žádná evropská země to nemá v otřásajícím se světě teď snadné, ale Slovensko jako by si vybíralo zvláštní dávku pohrom, neštěstí a tvrdých ran. Cla vyhlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem zasáhnou slovenskou ekonomiku krutěji než jiné země, každým dnem přibývají další ohniska nákazy slintavkou a kulhavkou, Slovensko přímo sousedí s válkou, kterou vede na Ukrajině Rusko, naši sousedi mají aktuálně nejvyšší inflaci v celé eurozóně. Komentář Bratislava 6:30 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

A k tomu všemu ještě vláda Roberta Fica přidává speciální domácí nepříjemnosti.

Cla na dovoz aut do USA zasáhnou Slovensko velmi tvrdě. Země přezdívaná Detroit Evropy je třetím největším vývozcem aut do USA v Evropě, v roce 2023 to bylo za čtyři miliardy eur (asi 100 miliard korun).

Podle Národní banky Slovenska sníží autocla HDP za tři roky o 2,7 procentního bodu a 20 tisíc lidí přijde o práci. Když se přičtou reciproční Trumpova cla z minulé středy, negativní dopady se zdvojnásobí.

Fico žádá Brusel o pomoc

Před týdnem překvapivě zavolal šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové premiér Robert Fico, který nemá pro Unii dobré slovo a prosazuje zahraniční politiku do všech čtyř světových stran, ovšem se slabostí pro Putina a Trumpa.

Hovořil s ní o nákaze slintavkou a kulhavkou, která už postihla tisíce hospodářských zvířat, která se musí utratit, a škody se zatím odhadují na 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun). Dohodli se, že budou hledat cesty, jak tyto ztráty kompenzovat z Bruselu.

Březnová inflace vyskočila na Slovensku 4,3 procenta, V Česku zůstala na 2,7 procentech. Slovákům se nežije dobře – ať vládu podporují, nebo jí nemohou přijít na jméno.

Obě tyto skupiny se teď vzácně shodují v názoru na novou daň, která začala platit 1. dubna, tedy na apríla. Takzvanou transakční daň musí platit všechny firmy, podnikatelé i živnostníci – tedy i desítky tisíc lidí zaměstnaných na tak zvaný švarcsystém –, ve výši 0,4 procenta z každé platby. Platí se i za výběr z bankomatu.

Kdo má v telefonu aplikaci banky, každou chvíli mu cinkne zpráva, že mu stáhli daň. Malou, ale každou chvíli, každou chvíli špatná zpráva. Taková daň není nikde v Evropě, jen v Maďarsku, kritizovali ji ekonomové, opozice, firmy včetně největších automobilek.

Je to pohroma pro malé a střední podnikatele, chceme daň zrušit! Křičí – pozor – vládní Slovenská národní strana. Ficova vláda neustupuje, letos plánuje vybrat navíc půl miliardy eur, tedy přes 12 miliard korun.

A sílí i protesty

Tradiční protesty proti vládě ještě nestihly reagovat na transakční daň, tisíce lidí minulý týden kritizovaly návrh zákona, který bude šikanovat nevládní organizace. Jeden z lídrů koalice bezelstně přiznal, že i o tomto zákonu jednali v lednu v Moskvě.

Nepřekvapí proto, že na oslavách 80. výročí osvobození Bratislavy hovořil vedle premiéra Fica také ruský velvyslanec Igor Bratčikov, a proto se akce nezúčastnili velvyslanci členských zemí EU.

Souběh krizí dopadající na Slovensko zvenčí je výjimečný a vláda do něj přidává další z vlastní dílny.

Úctyhodný americký prezident James Madison si kdysi všiml, že tyranie vzniká „díky nějaké vhodně nastalé krizi“. Je to tak, všechny zprávy ze Slovenska teď napovídají, že máme vážný důvod se o nejbližšího souseda obávat.

Autor je šéfredaktor deníku Právo