Stane se obyčejný člověk Matovič neobyčejným slovenským premiérem?

Jak nový premiér Igor Matovič k řešení problému kolem této pandemie přistoupí, poznamená možná i to, jak bude celé jeho působení v nejvyšších patrech slovenské politiky jednou hodnoceno.

Jmenování do čela vlády ale nepředstavovalo pouze premiéru pro vítěze slovenských voleb Matoviče, ale i pro prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ta nový kabinet uvedla do úřadu poprvé od chvíle, kdy loni v červnu nastoupila do prezidentského paláce. Postupovala přitom standardně, respektovala výsledek voleb a přistoupila i na Matovičovy personální návrhy a nezasahovala do nich.

Rovnýma nohama

Nový slovenský premiér a šéf hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič uvedl, že si přeje, aby jeho vláda byla tou nejlepší, jakou kdy Slovensko mělo. Kvůli boji s infekcí to pro ni bude hodně ostrý start. Nebude mít čas se rozhlížet a seznamovat se situací, bude muset hned od začátku konat.

Dosud nepředvídatelný a těžko vypočitatelný Matovič si bude muset poradit s něčím, na co se politicky nijak nešlo připravit. S vládnutím nemá on ani většina členů jeho kabinetu žádné zkušenosti.

Jediné, s čím může v danou chvíli počítat, je, že každé jeho razantní opatření okamžitě vyvolá kritiku. Dosud to byl hlavně on, kdo předchozí vládu nesmlouvavě kritizoval. Mimo jiné i kvůli korupci, která navzdory všem aktuálním úkolům zůstává hlavní vládní politickou prioritou. Matovičův tým bude muset prokázat, že zůstane odolný vůči pokušením, která plynou z toho, že najednou má v ruce obrovskou moc.

Nečekaný úspěch

Příchod Matoviče do úřadu vlády také znamená, že zřejmě definitivně končí éra dosavadního premiéra Petra Pellegriniho. Do čela vlády přišel před dvěma lety jako hasič, který musel uhasit největší politickou krizi, které Slovensko do té doby čelilo. Když tento Banskobystričan se sicilským jménem do úřadu nastupoval, bylo Slovensko krátce po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky zaplaveno vlnou protestů a demonstrací.

Pellegrinimu se podařilo uhlazeným vystupováním situaci v rámci možností uklidnit. K dobru si může připsat i to, že za jeho působení začalo vyšetřování Kuciakovy vraždy, započal proces s hlavním podezřelým v celém případu, s Marianem Kočnerem, a došlo k zatčení soudců podezřelých z korupce. Ani ve stávající koronavirové krizi neudělal žádnou velkou chybu, postupoval rychle a razantně. Neváhal se ostře obout do svých spoluobčanů za to, že namísto karantény tráví volný čas v aquaparcích nebo na sjezdovkách.

A i když to mohlo zpočátku vypadat, že na premiérskou funkci nebude stačit, až do konce svého působení si vedl tak, že zastínil i svého dlouholetého předchůdce Roberta Fica, který stále ještě zůstává předsedou strany Smer. Ta se nyní po volbách stala hlavní opoziční stranou. Tím pro ni vyvstává otázka, kdo ji proti nové vládní koalici povede. Jestli si Pellegrini „ponechá“ image uhlazeného a někdy nejistého politika, nebo se stane vůdcem opozice se vším, co k tomu patří. Bude útočný a bude se pouštět do tvrdé polemiky s novým premiérem Matovičem? A co Fico? Ohlásí definitivně ústup z politiky, anebo to bude on, kdo se nyní stane hlavním oponentem vlády? Případně bude vracet Matovičovi, co se mu od něho v minulosti dostalo?

Slováky čeká napínavá podívaná, protože s tím, že by si vláda a opozice prohodily role, dosud moc zkušeností neměli. A aby se do historie nová slovenská vláda zapsala jako ta, která obstála, ne-li jako ta nejlepší, bude se muset z „obyčejného člověka“ Igora Matoviče stát neobyčejně dobrý politický vůdce.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu