Že by Křetínského bavilo prohrávat?

Za poslední tři roky se vystřídalo ve Spartě pět trenérů. Poslední změna přišla v pátek. Pavel Hapal vydržel na lavičce Sparty sotva půl roku. Střídá ho Zdeněk Ščasný. Muž, který Hapala v březnu na Letnou přivedl, muž, který byl trenérem týmu naposledy v září 2016. Dnes se už ale snad každý, kdo fotbal trochu sleduje, ptá: je to skutečně v trenérovi? Neměli by nést zodpovědnost za dlouhodobé neúspěchy nejbohatšího českého klubu taky jiní lidé? Komentář Praha 15:10 27. července 2018

Chápe to málokdo. Majitelem Sparty je jeden z nejbohatších lidí v Česku Daniel Křetínský. Bezpochyby velice inteligentní člověk a veleúspěšný podnikatel. Zároveň ovšem také veleNEúspěšný fotbalový šéf. Šéf, který si samozřejmě přivedl do vedení svého klubu vlastní lidi, až na výjimky se zbavil bývalých hráčů, kteří byli ve funkcionářských a trenérských pozicích většinou úspěšní. A i přes další a další špatné výsledky, které nejsou náhodné, drží nad svými lidmi v managementu klubu ochrannou ruku.

A tak ředitel Kotalík a jeho manažeři mění trenéra za trenérem anebo rovnou celé mužstvo. Co na tom, že rozpočet klubu se šplhá do stamilionových částek, co na tom, že to rok co rok nepřináší žádné změny k lepšímu?

Copak o to, od vedení to má logiku. Kotalík a spol. měli a mají dvě možnosti: kromě neustálých výměn hráčů a trenérů je tou druhou vlastní rezignace. Odstoupit mohli už dávno, ale i pátek ukázal, že se jim asi moc nechce opouštět tak lukrativní pozice. Ale proč nezasáhne Křetínský?

Na tuhle otázku zná odpověď pouze on sám. A ještě ji nikomu neřekl. Nechce se ale věřit, že by úspěchy v byznysu chtěl Křetínský vyrovnávat neúspěchy ve fotbale, že by ve fotbale chtěl pořád prohrávat. Ale zatím to tak vypadá. Tak by mohl myslet aspoň na fanoušky. Sparta je sice jeho, ale hraje právě pro fanoušky. A ti prohrávat určitě nechtějí.