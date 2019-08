Klid v Sýrii je jen zdánlivý

O Sýrii už zdaleka neslýcháme tolik jako dříve, ale ve skutečnosti se vojenské síly opět daly do pohybu. A to ne na jednom místě, ale nejméně na třech. Je tedy předčasné mluvit o konci syrských válek, ale jejich proměně do nových podob.

