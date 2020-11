Před vídeňským barem Kaktus imám Ademsafi Bajrami zapálil svíčku, přidal ji k zářícímu koberci stovek dalších svíček a pozvedl ruce, aby se pomodlil za oběti nedávného masakru, který se tu odehrál. Jeho smutným aktérem byl dvacetiletý albánský vrah, imámův krajan a současně rakouský občan. Komentář Praha 17:15 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před vídeňským barem Kaktus imám Ademsafi Bajrami zapálil svíčku a pomodlil se za oběti nedávného útoku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Imám sem přivedl smuteční průvod vídeňské albánské obce, aby společně uctili nejen památku všech obětí, ale i památku té oběti vůbec první, kterou byl jedenadvacetiletý mladík, rovněž jejich krajan a rovněž rakouský občan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Štern: Terorismus – made in Europe

Vrah, kterého nakonec zlikvidovala policie, byl zcela jistě nadprůměrně inteligentní. Podařilo se mu ošálit lektory deradikalizačního programu, kterému se podrobil během nedávného věznění.

Vykazoval natolik nadprůměrné výsledky v deradikalizaci, až dosáhl předčasného propuštění. Do vězení ho v podstatě poslala vlastní matka. Poté co zjistila, že se vydal do Sýrie, aby se přidal k Islámskému státu, oznámila ho úřadům. Úřady jej stihly zadržet na syrských hranicích a poslat zpět před rakouský soud.

V souvislosti s vídeňským masakrem německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer se před Spolkovým sněmem vyjádřil, že i zrychlené vyhoštění osob podezřelých z terorismu nemusí být účinné už proto, že jen jeho úřad eviduje 613 případů, u kterých se předpokládá sklon k terorismu. Jde však o osoby mající buď německé občanství, anebo německé občanství kombinované ještě s nějakým občanstvím jiným. Problém uprchlický proto nutně nemusí mít přímou vazbu na islamistický terorismus.

Evropský způsob života

Potvrzuje to i reakce rakouských úřadů na masakr. Zavřely dvě vídeňské mešity, podezřelé z toho, že šířily nenávistnou islamistickou ideologii a staly se semeništěm terorismu. Je to pár dnů, co němečtí Zelení spolu s bavorskými křesťanskými sociály vydali výzvu vládě, aby zakázala dovoz salafistických duchovních, zahraniční financování mešit a aby ve věznicích potírala šíření islamistického radikalismu.

Všechna tato navrhovaná opatření, včetně zrychleného a účinnějšího řešení uprchlické otázky nejen na jednotlivých národních úrovních, ale i na úrovni celoevropské, zní sympaticky a rozhodně nejsou v rozporu se sdílenými evropskými hodnotami.

Pochybnost se ale rodí v okamžiku, kdy si pozorovatel uvědomí, že teroristou se může stát člověk plně integrovaný, člověk, který má sice jiný etnický původ, ale narodil se a vyrůstal v zemi, jejímž občanstvím se pyšní, člověk, kterému se dostalo plnohodnotné evropské vzdělanosti. Není to prostě jen náhodná shoda okolností, když je Evropa s to si terorismus vyrobit sama a nepotřebuje k tomu další uprchlické vlny.

Je opravdu evropský způsob života tak přitažlivý a přesvědčivý, jestliže jej dokáže svým kázáním přebít leckterý salafistický imám?

Autor je publicista