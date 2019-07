V Bruselu se opakuje scénář minulé volby předsedy Evropské komise. V roce 2014 se členské státy také nedokázaly shodnout na jednom kandidátovi. Nakonec vše muselo rozhodnout většinové hlasování. V něm prohrály Velká Británie a Maďarsko. Letošní dohady unijních členů tedy nejsou nejhorší zpráva o stavu Evropské unie. Komentář Praha 15:00 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš v Bruselu | Foto: Riccardo Pareggiani | Zdroj: ČTK/AP

Před pěti lety tehdejší britský premiér vzkázal, že ostatní budou litovat, že se do čela Evropské komise dostal Jean-Claude Juncker. Historie ukázala, že ve finále to byl David Cameron, kdo litoval. Vyhlásil referendum o vystoupení své země z Evropské unie, které sám nechtěl. Na minulé události bylo důležité, že Spojené království i Maďarsko se podřídily vůli většiny a jelo se dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Thomas Kulidakis: Unijní summit a Babišovo nepochopení demokracie

Tentokrát to ovšem vypadá, že pokud bude zase nutné hlasovat kvalifikovanou většinou, čekají unii těžké časy. Například Andrej Babiš z hnutí ANO případné prosazení většinového kandidáta předem označil za diktát, byť dosažený demokratickou volbou.

Je zajímavé, že v případě domácí politiky mluví přesně naopak. Podle něj byly volby, vyhrál, má právo vládnout a menšině, které se to nelíbí, zbývá jen jediné. Smířit se s daným stavem věcí a principem demokracie, tedy rozhodováním demokraticky vzniklé většiny.

Mluvit jedním hlasem

O problémech při dosažení shody promluvil velmi otevřeně portugalský premiér. Podle něj se všichni v zásadě shodli, s výjimkou V4 a Itálie. Těm prý jde o rozdělení Evropy. V tomto ohledu je důležitá motivace. Země Visegrádu, s výjimkou Slovenska, praktikují revanšismus. Za žaloby kvůli nedodržení migračních kvót, soudní reformu, popotahování Maďarska kvůli odklonu od liberální demokracie.

Babiš: Státy Visegrádu odmítnou Timmermanse jako nového šéfa Evropské komise i v úterý Číst článek

Nelíbí se jim proto Frans Timmermans, který jen vykonával svou práci evropského komisaře. Opět je to nepochopení demokracie a právního státu. Kvóty byly přijaté demokratickou většinou. O jejich poplatnosti rozhodne soud, neboli instituce vlády práva, které měří každému stejně. Což je předpoklad demokracie.

V případě Itálie ale platí, že by se mohla nechat přesvědčit. Premiér Conte řekl, že jeho země nesouhlasí s předem daným balíčkem kandidátů.

Mezi řádky to znamená, že zatímco doposud měla Itálie šéfku unijní diplomacie i šéfa Evropské centrální banky, teď by měla přijít zkrátka. To se pochopitelně nelíbí zemi, která má přes 60 milionů obyvatel a je čtvrtou největší ekonomikou. Stačilo by tedy přijít se správnou motivací.

Velmi špatná zpráva přišla o významu vedení unijní diplomacie. Bulharský premiér oznámil, že jeho země post nechce. Mohlo by se prý stát, že západní Balkán bude zase ponechán před dveřmi Evropské unie a Sofie by pak sklidila hněv sousedů. Je tedy evidentní, že šéf či šéfka unijní diplomacie je spíš pro okrasu a pronášení rozhodných, avšak v konečném důsledku neúčinných prohlášení.

Pokud se Evropská unie chce ucházet o právoplatné místo ve světové politice, obstát vůči Číně, Rusku i Spojeným státům americkým, musí mluvit jedním hlasem a být akceschopná.

Lze tedy souhlasit se slovy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle nějž na summitu všichni hájí své národní zájmy, ale měli by také hájit zájmy celé Evropy sdružené v Evropské unii. Ta potřebuje silné politické vedení v čele všech svých institucí, včetně Evropské komise. Jinak bude starý kontinent nejen pro smích, ale také v nebezpečí. Je bohatý, jednotlivé země jsou příliš slabé a snahu vytvořit silný celek komplikuje intrikaření členských států.

Autor je komentátor Českého rozhlasu