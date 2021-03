Turismus, EMA a uznávání neuznaných vakcín

Evropská komise představila návrh vakcinačního pasu, eufemisticky nazvaného certifikát. Jeho průkopníkem bylo na turismu do velké míry závislé Řecko, které ve svém novátorském prošlapávání neprošlapaných cest pokračuje. Vyjednává dohody o vstupu do země s neunijními státy a hodlá uznávat i vakcíny neregistrované unijní agenturou EMA. Komentář Praha 10:42 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 v Řecku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z hlediska Řecka i dalších tradičních dovolenkových destinací na jihu Evropy je to pochopitelné a logické počínání. Zatímco Jihoevropané se snaží zajistit úspěšnou letošní sezónu pro dobro svých ekonomik, potenciální turisté ze zemí geograficky méně vhodných pro letní radovánky u moře se mohou pomalu začít těšit na zasloužené zážitky po dlouhých měsících zimních karanténních uzávěr.

K tomu by jim mělo dopomoci i vakcinační osvědčení, o kterém se ještě v Evropském parlamentu a hlavně mezi členskými státy povede vášnivá debata. Základní obrys, tedy usnadnit cestování lidem s potvrzením o očkování, o prodělání covidu-19 ne starším než tři měsíce nebo absolvování negativního testu na koronavirus, je v podstatě nekonfliktní. Problém je v rozsahu proočkovanosti populace a také uznávání vakcín, které ještě EMA neschválila.

V první řadě existují unijní státy, které si zvolily mix vakcín na vlastní pěst. Maďarsko už ruskou vakcínou Sputnik V i čínskou vakcínou očkuje. O čínskou očkovací látku má zájem také Polsko. Ruskou dovezlo Slovensko. Dané členské státy mohou argumentovat, že neuznat vakcinaci jejich občanů očkovaných látkami z Číny nebo Ruska by byla diskriminace.

Dále část členských zemí, včetně hybatelů unijního dění v čele s Německem, Francií nebo Itálií, chce Sputnik V na svém území vyrábět. Část šéfů vlád německých spolkových zemí na používání Sputniku V veřejně tlačí. Není náhoda, že žádost o uznání do Evropské lékové agentury doputovala z Německa.

Podpora turistického ruchu

I přes nijak proslavenou rychlost rozhodování unijní agentury je tak velká šance – a unijní špičky to uznaly –, že se Sputnik V do konce června podaří schválit. To by pomohlo i evropským neunijním zemím na západním Balkáně, kde se ruskými i čínskými vakcínami očkuje. I v důsledku nedodání vakcín západní provenience programem COVAX.

Tím se dostáváme k dohodám uzavíranými Řeckem. Dohoda s Izraelem je dohoda o vakcíně společností Pfizer/BioNTech. Bez problému. Uzavřené memorandum o vstupu občanů Srbska už ale předpokládá i uznání Sputniku V a čínského Sinopharmu.

Před dokončením jsou dohody s Velkou Británií a dalšími zeměmi očkujícími západními vakcínami schválenými v EU. Ovšem dohoda s Ruskem, také skoro vyjednaná, je opět o Sputniku V. Obezlička v návrhu Evropské komise, že se každý členský stát Evropské unie bude moci rozhodnout uznat i neuznané vakcíny, tomu vychází vstříc, je to ale také brána do potencionálního širého pole výjimek a chaosu. Toho, které si pak vyžádá bádání prostých občanů. Podobně jako hledání, kam mohou, nemohou a kdy se jaká nařízení změní třeba i v průběhu pobytu.

Je to zároveň důkaz, že si Komise je vědomá své bezmocnosti, pokud se členské státy rozhodnou přijmout vlastní pravidla bez ohledu na Brusel.

Pro samotné Řecko platí, že ve zdařilém turistickém roce 2020 přijela přibližně třetina z více než 30 milionů turistů po zemi. Hlavně z Balkánu a zemí střední a východní Evropy. Ztráta deseti milionů možných zákazníků by tedy bolela. Vzhledem k velikosti ruského trhu by také bolela i další unijní země, které by nemohly přivítat ruské turisty. O Číně ani nemluvě.

Uznávání neuznaných vakcín se tedy jeví jako poznaná nutnost, protože vakcína je vakcína. Nemá národnost, a pokud funguje, ochrání.

Národnost a státní příslušnost mají ale turisté, které by přílišné hnidopišské trvání na dobrozdání Evropské lékové agentury, případně míchání geopolitiky tam, kam nepatří, mohlo odradit od přispění k podpoře turistického ruchu v Evropě a tím i evropské ekonomiky v zotavování z následků koronakrize.

Autor je komentátor Českého rozhlasu