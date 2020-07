Slepice budou trpět dál

V podivném hlasování poslanci opět odložili rozhodování o novele zákona o týrání zvířat, která má do několika let zakázat klecový chov slepic. Zařazení bodu na pořad schůze sice nejprve prošlo – a to i 20 hlasy poslanců ANO. Poté ale vystoupil poslanec hnutí ANO Jiří Bláha a prohlásil, že tlačítko ANO zmáčkl omylem, protože ho kolegové nechtěli pustit do lavice. Komentář Praha 11:27 14. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z průzkumu vyplývá, že lidé jsou ochotní určité zdražení vajec přijmout (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V opakovaném hlasování najednou změnilo názor hned 17 poslanců ANO. Kromě nich ovšem zázračně změnila během několika minut názor i řada dalších poslanců.

Vypadá to, že nedávné prohlášení vůdce hnutí ANO Andreje Babiše, že je pro zákaz klecového chovu, byl jen marketingový tah. Jeho poslanci ve skutečnosti plně hájí zájem agrární lobby. V čele odporu vůči konci týrání slepic stojí – jak jinak – ministerstvo zemědělství.

V zemědělském velkopodniku rodiny ministra Miroslava Tomana (za ČSSD) má totiž drůbežářství významné místo. Ovšem se slepicemi nemají soucit ani někteří poslanci jiných stran, včetně předsedy lidovců Mariana Jurečky. Všichni opakují, že zákaz klecových chovů bude znamenat razantní růst ceny vajec.

Z průzkumu ale vyplývá, že lidé jsou ochotní určité zdražení vajec přijmout. Agentura Factum zveřejnila na začátku června průzkum, ve kterém se 78 procent Čechů vyslovilo pro zákaz klecových chovů slepic. Podle průzkumu by naprostá většina Čechů upřednostnila česká neklecová vejce před klecovými vejci z Polska i v případě, že by ta česká byla dražší.

Blahobyt skrz utrpení?

Z výsledků vyplývá, že by si jen pět procent české populace raději koupilo levnější polské vejce z klecového chovu. Většina velkých obchodních řetězců již také prohlásila, že nejpozději do roku 2025 přestanou prodávat vejce pocházející z klecových chovů.

Zdá se, že tentokrát poslanci a ministerstvo zemědělství postupují proti převažujícímu názoru nemalé části veřejnosti. Je to snad poprvé, co širší veřejnost projevila soucit s nějakým druhem hospodářských zvířat. Zatím se lidé dojímali především nad týranými psy a kočkami, možná občas i koňmi.

K zájmu o utrpení slepic, které jsou v kleci, ačkoli potřebují hrabat, a mají pro sebe životní prostor velikosti čtvrtky A4, přispěla videa, která spolek Obraz – Obránci zvířat tajně natočil. Veřejnost najednou viděla slepice téměř bez peří, s otevřenými ranami oklovávající rozkládající se těla jiných uhynulých slepic.

Za zákaz klecového chovu teď protestují dobrovolníci spolku Obraz, kteří jsou již téměř měsíc zavřeni v kleci před sněmovnou. Do klece se nechal zavřít třeba i písničkář Tomáš Klus. V České republice se rozšiřuje takzvaná adopce slepic z klecových chovů, kdy si chovatelé kupují slepice z velkochovu, které nikdy neviděly denní světlo, a nechávají je žít normálním způsobem, tedy hrabat ve výběhu nebo na zahradě a spát v kurníku.

Z téměř pěti milionů slepic v Česku se jich chová zhruba 83 procent v klecích. V klecovém chovu jsme tedy jedni z prvních. Evropský průměr je jen 50 procent a například ve Švédsku je v klecích pouze 11 procent drůbeže. V některých zemích je klecový chov úplně zakázaný.

V západní Evropě si totiž lidé uvědomují, že stavět blahobyt na utrpení jiných tvorů nesvědčí o vyspělé společnosti. Bylo by na čase, aby si to uvědomili i naši poslanci. Ovšem bez tlaku veřejnosti to nad slepicemi budou pořád vyhrávat zemědělští velkopodnikatelé.

Autor je komentátor Českého rozhlasu