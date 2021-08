Učitele a ředitele škol čeká těžký rok, a vláda je nechala v nejistotě

Ve středu začne nový školní rok a bude neskutečně obtížný. Předně – školy, ale i děti a rodiče se budou muset vyrovnat se všemi opatřeními spojenými s koronavirem. Tedy testováním všech, kdo nejsou plně očkovaní, nebo neprodělali covid-19. Rouškami a respirátory ve společných prostorách. Děti bez testu je budou muset nosit i ve třídě a nesmí cvičit v tělocvičně a zpívat. Komentář Praha 8:39 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve středu začne nový školní rok, učitelé a ředitelé se připravují na dodržování opatření (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pro školy také platí povinnost izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, řečeno jazykem ministerského manuálu. Když bude muset víc než polovina třídy do karantény, nastupuje opět distanční výuka dobře známá z minulého školního roku.

Pro ředitele, učitele i děti a rodiče to bude obrovský nápor, i když všichni projeví dobrou vůli. Tedy především rodiče nezakážou svým dětem testování. A co teprve samotné vyučování. Kantoři budou muset zjistit, co v kterých předmětech kterým dětem uteklo během mnoha zvláštních měsíců koronavirových výpadků a uzpůsobit tomu výuku.

A pak je tu doučování pro nejvíc potřebné. Podle poslední zprávy školní inspekce má závažné mezery ve znalostech asi 2,5 procenta dětí na prvním stupni a kolem pěti procent na stupni druhém a na středních školách. Ministerstvo školství připravilo celkem inteligentní plán doučování zatím do konce kalendářního roku 2021, který dává velkou volnost ředitelům škol, což je jen dobře.

Investice do učitelů

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) správně říká, že náprava bude trvat nejméně dva až tři další roky a v některých regionech i déle. Měly by na ni jít evropské miliardy z Národního plánu obnovy, ale je třeba dodat, že jich tam Česko mělo žádat víc.

I z toho důvodu, že po letech relativní hojnosti teď končící vláda začala na školství šetřit. V příštím roce by měly například platy učitelů růst jen o tři procenta. To je hanebně málo. Přitom kabinet Andreje Babiše (ANO) právě s platy kantorů opravdu pohnul, takřka splnil svůj slib zvýšit je na 150 procent úrovně roku 2017.

Za poslední tři roky rostly dlouho zanedbávané platy kantorů o 40 procent, letos například o 9. Nejdůležitější na tom ovšem je, že stát tak vzkazoval učitelům a zájemcům o toto důležité povolání: vážíme si vás a dostaneme vaše platy blízko úrovni jiných vysokoškoláků v ekonomice. A ředitelé už dnes vidí první nové talentované zájemce o učitelství. Výborná vládní práce!

Jenže lákání nejšikovnějších lidí za katedru je běh na dlouhou trať, který kabinet právě vzdává. V rozpočtovém výhledu na roky 2023 a 2024 plánuje pro školství dokonce pokles financí.

Přitom investice do učitelů je úplně zásadní pro úroveň vzdělávání. Lékař potřebuje pro záchranu pacienta i špičkovou techniku a kvalitní tým. Klíčem k dobrému vzdělání a budoucnosti dětí je výborný učitel. Klidně jen s tabulí a křídou. Vláda si to dosud uvědomovala a správně hleděla na jejich platy jinak než na platy ostatních státních zaměstnanců.

Teď ucukla. V nejtěžší chvíli nechává učitelky, ředitele i kantory na holičkách.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus