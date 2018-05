Proč nedá Andrej Babiš učitelům jednoduchou platovou tabulku?

A dělá si Cermat z dětí, rodičů a učitelů legraci? Zaspalo školství s digitalizací? A měla by vláda v demisi slíbit učitelům desítky miliard na vyšší platy?

Vyjmenované problémy a například také velká byrokratická zátěž škol, změna inkluze a někde i akutní nedostatek učitelů nevyřeší jedna vláda za jedno funkční období. To premiér v demisi Andrej Babiš na nedávné návštěvě Finska jistě nahlédl. Ale jeden klíč odemykající více dveří najednou přece jen existuje: výrazné zvýšení učitelských platů.

Nejenže je to jediný způsob, jak bránit odchodu těch nejlepších kantorů mimo obor – a už se to netýká jen učitelů matematiky, informatiky nebo angličtiny. Jen a pouze platy srovnatelné s ostatními vysokoškoláky přilákají talentované studenty na pedagogické fakulty a udrží je později za katedrami. A jen peníze navíc případně přivedou do škol vzdělané, nadšené a inspirativní lidi z jiných oborů.

Andrej Babiš na twitteru a při jednáních s lidmi ze školství slibuje platy 46 tisíc korun hrubého v roce 2021. To je dobrý návrh - vloni byl průměrný měsíční plat pedagogů 31 632 korun. Mluví o tom i ministr školství v demisi. Výrazné navýšení platů měly v programech všechny strany, které uspěly v parlamentních volbách.

Ne metoda, ale učitel

Ale v rozpočtové strategii do roku 2021, kterou schválila vláda v demisi, se s takovým nárůstem nepočítá. Není divu, že se učitelé, zavalení lavinou nesplněných slibů minulých let, dožadují závazného a kontrolovatelného plánu na zvyšování platů.

Stačila by jednoduchá tabulka s navyšováním po letech až do roku 2021, kde musí být ona suma 46 tisíc. Když ji schválí vláda a promítne ji v prvním kroku do rozpočtu na rok 2019, jistě s ní bude souhlasit i většina ve sněmovně.

Dobrý učitel, který je schopný děti zaujmout, učí rád, je vynalézavý a vtipný, umí komunikovat s rodiči, nelituje času ani energie při přípravě na hodinu - to je hotový poklad. Pro děti, pro rodiče i pro celou společnost.

Poradí si totiž s papírováním, špatným vybavením, více dětmi ve třídě, s jejich různým přístupem ke škole, s nevyzpytatelnými rodiči. Profesor Melbournské univerzity John Hattie před časem analyzoval 50 tisíc prací, které zkoumaly způsoby, jak se dá zlepšit vzdělávání. Z průkazných faktů pak sestavil žebříček, na jehož prvních třiceti příčkách jsou s velkou převahou kroky, strategie a postupy, které používá dobrý učitel ve třídě.

Nebo jiný příklad. Vášnivou debatu o způsobu výuky matematiky v českých školách rozřešila Jednota českých matematiků a fyziků, která kritizuje takzvanou Hejného metodu, překvapivým závěrem: není žádná jedna správná metoda výuky. Rozhodující pro úspěšnost dětí v matematice je – jejich učitel.

Výrazné přidání všem kantorům bude stát desítky miliard korun ročně. Ale ty stát má a je to mnohem lepší investice než dávat peníze na dálnice, na opravy silnic, do jaderné energetiky. Bez nejlepších učitelů nebudeme žít v moderní, slušné a úspěšné zemi.

Prvním krokem je takový platový příslib Babišovy vlády v demisi, kterému učitelé uvěří.