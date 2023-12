Ruské vysílání BBC nedávno pod příslibem naprosté anonymity o aktuálním dění na předmostí informoval jeden z těch, co území kolem Krynků dlouho intenzivně bránil, teď společně s dalšími spolubojovníky po zásluze odpočívá, ale zanedlouho se zase bude muset vrátit.

Libor Dvořák: Ukrajinské předmostí za Dněprem

Když se z Krynků konečně dostal, popsal to jako únik z pekla. A tady je část jeho výpovědi.

„Je to hrůza – přímo před mýma očima Rusové potopili člun s našimi kamarády, kteří tak navždy zůstali v Dněpru… Na druhý břeh si s sebou musíte přivézt všechno – generátory, palivo do nich i jídlo pro mužstvo. Abychom předmostí udrželi, potřebujeme všechno a navíc toho musí být hodně. Jenže zásobování naplánováno jaksi nebylo. Původně jsme si mysleli, že až se na levém břehu vylodíme, nepřítel uteče, jenže ten už na nás čekal. Když jsme získali první ruské zajatce, líčili nám, že o našem výsadku věděli předem a bylo jim tedy zcela jasné, kam střílet. Pálili po nás, z čeho se dalo – děl, minometů i plamenometů. Myslel jsem si, že se odtud už nikdy nedostanu,“ říká muž, který to vše zažil na vlastní kůži.

Nejisté vyhlídky

Několik set příslušníků ukrajinské námořní pěchoty se však na získaném předmostí dokázalo zakopat, a to za podpory svého dělostřelectva, které využilo skutečnosti, že pravý břeh řeky je vyšší, což jim palebnou podporu dost usnadnilo.

Rusko chce před volbami převzít a udržet iniciativu v bojích na Ukrajině, popisují analytici Číst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj původně mluvil o výborných vyhlídkách této odvážné akce. Poslední souhrnná zpráva generálního štábu však mluví o tom, že Ukrajinci se na dobytém, území „zatím drží a podle možností ostřelují nepřátelský týl“.

Což jen potvrzuje to, co se už dlouho špitá nejen v Kyjevě, ale i jinde po světě: zdejší politická špička na jedné straně a generalita na straně druhé vidí situaci na frontě hodně odlišně. Čehož nejhmatatelnějším důkazem je teď už otevřený konflikt mezi prezidentem Zelenským a náčelníkem generálního štábu Valerijem Zalužným.

Samozřejmě se znovu – podobně jako při obraně Bachmutu – nabízí otázka, zda mělo vytvoření tohoto předmostí smysl, když se z něj, jak se zatím ukazuje, nikam postoupit nedá. Pokud se navíc potvrdí významná současná obava, že americká zbrojní podpora úplně zmizí, anebo se alespoň významně sníží, byla by obrana předmostí ještě problematičtější.

Autor je komentátor Českého rozhlasu