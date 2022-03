Tisíce žen a dětí od nejmenších, několika měsíčních kojenců přes malé školáky až po ty odrostlejší. Nikdo netáhne žádné kufry, spíš takové vybavení na víkend. Pár věcí, doklady, možná nějaké cennosti a trochu peněz. Ukrajinky a jejich děti utíkají k nám do Evropy nalehko, tak, jak utíká člověk, který se snaží zachránit před válkou. Komentář Praha 6:29 4. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci překračují hranici na slovenském přechodu Vyšné Nemecké | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: ČTK/AP

Tak, jak utíká člověk, který věří, že až se všechno přežene, že se za nějaký krátký čas zase vrátí domů. Domů na Ukrajinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Palata: Ukrajinci v nás stále věří. Věří, že s námi úplně neprohrají

Když jsem se vracel na konci týdne z Ukrajiny na Slovensko, tak jsem stál s nimi deset hodin v mrazu na přechodu u Užhorodu. Bylo to deset nejsilnějších hodin, které jsem za poslední roky zažil. Viděl jsem na vlastní oči, jak se manželé a otcové malých dětí loučí se svými rodinami. A pak se vrací zpátky s tím, že zítra nebo pozítří nastupují do ukrajinské armády a pokusí se zastavit ruského agresora.

Viděl jsem vyděšené, plačící děti, které vůbec nechápaly, co se to kolem nich děje, kam to jdou a proč musí utíkat. Mluvil jsem s vyčerpanými ženami na kraji sil, které měly za sebou dny útěku a vůbec netušily, co se s nimi za tou vysněnou hranicí Evropské unie, tam, kde není válka, vlastně stane.

‚Poprvé v historii‘. Státy EU se shodly na mimořádné ochraně ukrajinských uprchlíků, řekl Rakušan Číst článek

Věří, že Západ zasáhne

A to jsem byl ještě mezi těmi šťastnějšími. Mezi těmi, kteří už měli naději na záchranu, na to, že aspoň své děti dostanou z toho válečného pekla, které ruský prezident Vladimir Putin pod chorobnou záminkou na Ukrajině rozpoutal.

Viděl jsem, jak všichni ti, co k nám před válkou utíkají, na nás spoléhají. Jak věří, že u nás za hranicí budou v bezpečí. Věří, že jim podáme pomocnou ruku, že u nás najdou střechu nad hlavou a konečně trochu klidu. Ale věří také, že Ukrajině pomůžeme jako zemi, že ukrajinské armádě dodáme zbraně, aby mohla ruským agresorům vzdorovat.

A mnozí věří, že my, Západ, nakonec proti Putinovi a ruské armádě zasáhneme. Vždyť jako NATO jsme přece silnější, vyspělejší než Rusko a měla by to pro nás být hračka. Těžko se odpovídá na to, že to neuděláme, a ještě hůře se zdůvodňuje proč. Vždyť přece Ukrajina byla napadena proto, že chtěla patřit jako my do Evropské unie. Že chtěla být v NATO a kvůli tomu ji Putin napadl, ničí ukrajinská města, zabíjí ukrajinské vojáky, vraždí civilisty.

Přestože zůstala vlastně sama, věří Ukrajina, že s naší pomocí donutí za pár dní Rusko k mírovým rozhovorům. Rozhovorům, v nichž uhájí samostatnost a snad i svoji cestu do Evropské unie, když už ne do NATO. Že celý tento strašlivý válečný sen skončí a že se ženy s dětmi budou moci vrátit do svých domovů. A žít v míru, žít v samostatné Ukrajině, která nezmizí.

A já s nimi na tom vymrzlém přechodu na Slovensko tomu věřím taky. A dodávám jim naději, že to snad nakonec takto skončí. Není to konec skvělý ani dobrý, ale lepší konec si bohužel představit skoro nejde.

Autor je komentátor Deníku