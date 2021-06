Jak se Američané snaží ukončit nekonečnou válku

Nejdříve to vypadalo, že americká válka v Afghánistánu bude, jak to nedávno nazval Joe Biden, nekonečnou válkou. Teď to vypadá, že Američany by mohlo čekat nekonečné odcházení. Váhání, kdy a jak opustit nevyhratelný konflikt, odráží starou a přece stále zapomínanou politickou pravdu: žádné řešení není jen správné, nebo špatné. Je to vždy otázka priorit a ceny za jejich dosažení.

Kábul 6:31 25. června 2021