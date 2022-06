Jak vidí Kreml svůj ostrov Rusko

Dmitrij Peskov nemusí být ten Dmitrij Peskov. Čtenáři a posluchači, kteří sledují ruský vývoj, vědí, že ten Dmitrij Peskov je mluvčí Vladimira Putina. Ale jen opravdoví fajnšmekři se prokopali k dalšímu Peskovovi. Je také Dmitrij a rovněž se vyskytuje v Putinově bezprostřední blízkosti. Není ale mluvčí, nýbrž prezidentův zvláštní zmocněnec v otázkách technologického vývoje. Takový digitální guru. Komentář Praha 6:29 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Peskov, zvláštní zmocněnec Kremlu v otázkách technologického vývoje | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Digitální Peskov nedávno zveřejnil úvahu o dalším vývoji světa a Ruska. Je nakloněn prognóze, podle které se státy uzavřou do sebe a vytvoří jednotlivé ostrovy, načež tyto ostrovy začnou mezi sebou obchodovat nikoli prostřednictvím peněz, ale výměnou kus za kus, bártrově.

„Budoucnost tkví v zrcadlových obchodech. Někdo má procesor, který potřebujeme, a my zas máme rakety, které potřebuje. Pojďme vyměnit rakety za procesory, ale tak, abychom si ještě vyměnili informace z výzkumu a vývoje a aby fungování jednoho systému v jedné zemi navazovalo na jiný systém v jiné zemi,“ napsal digitální Peskov.

Dodal, že technologická suverenita, o kterou bude usilovat ostrov Rusko, není izolace, ale silná vyjednávací pozice při budování aliancí s jinými zeměmi: „Buď máte co dát do výměnného obchodu, nebo to nemáte.“ V realitě by to tedy nevypadalo jako dobrovolně izolovaný ostrov, ale jako expanzivní jednotka, která chce držet přidružené země pod krkem, protože by chtěla navázat jejich fungování na sebe.

Vyhlídka na pohlcení dalších Slovanů

Putin také rád hovoří o technologické suverenitě Ruska. Ve čtvrtek 16. června to vyústilo v úkol, který dal vládě, jež má zjistit, proč jsou auta tak drahá. A má také zajistit, aby na ruském trhu bylo dost levných aut.

Ministr financí Anton Siluanov přišel s iniciativou nařídit všem ruským státním úředníkům, aby používali výhradně lady s ruskými airbagy. Dmitrij Peskov, tentokrát ten mluvčí, uvedl, že jako státní úředník je připraven na všechno včetně používání ruského auta. O tom, že místo renaultů budou v hlavním městě vyrábět moskviče, se už nějakou dobu také mluví. Včetně faktu, že ty moskviče mají mít jen ruský nostalgický název, ale v podstatě půjde o čínské auto.

Bylo by to v mnoha případech komické, kdyby ostrov Rusko v představách Kremlu neznamenal rovněž násilně připojená území jiných států. Když je řeč o autech, Rusové již oznámili, že po okupaci Záporoží obnoví výrobu předpotopních záporožců.

Naplno běží rusifikace okupovaných ukrajinských území. Neustávají úniky informací, že budou z Kremlu následně prohlášena za „správnou Ukrajinu“, pak budou spolu s Běloruskem připojena k Rusku a nový útvar bude ustaven coby jakýsi ostrov pravého slovanství.

S vyhlídkou na pohlcení dalších Slovanů, pokud to Západ umožní.

Autor je komentátor serveru novinky.cz