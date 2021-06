Venezuelané na útěku. Jedna z nejpřehlíženějších uprchlických krizí světa

Kdyby před pár lety někdo tvrdil, že jedna z největších světových humanitárních krizí moderních dějin postihne bohatou Venezuelu, sotva by tomu kdo uvěřil. Přesto se to děje. Z kdysi třicetimilionové země za posledních šest let uteklo přes pět a půl milionu lidí.

Caracas 10:22 29. června 2021