Vláda by mohla začátkem června padnout, ale opozice nemá plán B

Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých před několika dny oznámila, že by se po svém neúspěšném pokusu sehnat hlasy potřebné k rozpuštění sněmovny mohla začátkem června přidat ke koalici Spolu, která chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše (ANO). Komentář Praha 6:29 14. května 2021

Představitelé koalice přitom několik týdnů tvrdili, že se k takovému hlasování nepřipojí kvůli obavám, že by po pádu vlády převzal otěže politické moci v zemi prezident Miloš Zeman, což by mohlo mít řadu negativních dopadů.

Na této možnosti se nic nezměnilo, takže není úplně jasné, proč se koalice rozhodla svůj postoj změnit. Od předsedy Pirátů Ivana Bartoše jsme se jen dozvěděli, že Piráti a STAN by případné hlasování o nedůvěře podpořili až začátkem června, kdy už bude jasné, zda z ruské ambasády v Praze skutečně odešli všichni diplomaté a zaměstnanci, kteří tak mají učinit na základě českého požadavku, aby se počet osazenstva ambasády v reakci na kauzu Vrbětice snížil na úroveň českého zastoupení v Moskvě.

To je ovšem velmi podivná podmínka, protože to vypadá, jako by vláda měla být potrestána, teprve až dodrží slovo. A není navíc jasné, co by Piráti a STAN udělali, pokud by k odchodu ruských diplomatů a zaměstnanců ambasády v požadovaném počtu do konce května nedošlo. Možná to s podporou hlasování o nedůvěře prostě nemyslí zase až tak vážně, jen hrají o čas.

Vláda nejde Zemanovi na ruku

Zato představitelé kolice Spolu dál nesmlouvavě argumentují, že pro odvolání vlády existují morální důvody. Pro své rozhořčení mají sice dobré důvody, ale stejně jako Piráti a STAN, kteří nyní vyslovení nedůvěry zvažují, nemají plán B.

A ani ho mít nemohou, protože – jak správně argumentovali Piráti a STAN, dokud hlasování o nedůvěře nepodporovali – hlavním hráčem na politické scéně se všemi trumfy v ruce by se stal prezident Zeman.

Ten sice tvrdí, že by nechal dovládnout Babišovu vládu v demisi, ale klidně se může také rozhodnout jmenovat vládu vlastní. A ta vzhledem k Zemanovým prioritám i jeho neúctě k pravidlům politické hry a Ústavě může kupříkladu vrátit do tendru o dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech ruský Rosatom nebo zamést pod stůl další vyšetřování kauzy Vrbětice.

Může také odvolat z funkce šéfa Bezpečnostní a informační služby Michala Koudelku, kterého Zeman dlouhodobě kritizuje. A takové vládě by nic nebránilo ani v tom, aby prohlásila, že vzhledem k tomu, že pro ruskou účast na výbuších ve Vrběticích neexistuje dost důkazů, nabízí Rusku, aby se jeho diplomaté a zaměstnanci na pražskou ambasádu vrátili.

Jinými slovy, Zeman by mohl několik měsíců provozovat vlastní politiku bez toho, že by současná pravicová opozice mohla proti tomu cokoliv udělat. Nemá totiž ve sněmovně dostatek hlasů, aby mohla schválit ústavní žalobu, podanou případně Senátem (kde dostatek hlasů má) na prezidenta utrženého z řetězu. A nemá žádnou záruku, že by takovou žalobu případně podpořily ostatní strany: hnutí ANO, KSČM, SPD a ČSSD.

Jediné, co by současné opozici zbývalo, by byla hrozba, že pokud získá dostatek hlasů v říjnových volbách, schválí ústavní žalobu na prezidenta až po nich.

Piráti a STAN by tedy možná místo vycházení vstříc poněkud planému gestu koalice Spolu v podobě svrhnutí Babiše několik měsíců před volbami měli raději toto všechno veřejnosti trpělivě vysvětlovat a vyvracet argumenty, že současnou vládu už tak jako tak Zeman kontroluje. Není tomu tak. Babišova vláda by si sice odvolání za svá selhání zasloužila, ale Zemanovi nejde plně na ruku. Kupříkladu právě v kauze Vrbětice.

Bylo by vrcholem ironie, kdyby do konce května odešli ruští diplomaté a zaměstnanci ambasády, tak jak požaduje česká vláda, načež by sněmovna vyslovila i s pomocí Pirátů a STAN vládě nedůvěru – a pak by se současná opozice musela jen bezmocně dívat, jak Zemanova vláda anuluje vše, čeho bylo v reakcích na ruský teroristický čin ve Vrběticích dosaženo.

Autor působí na New York University Prague