Proč Vladimír Mečiar usiluje o politický comeback?

Teď chce založit novou stranu. Prý proto, že z těch současných nehájí žádná slovenské zájmy na prvním místě. Nový subjekt má už údajně připravené struktury v regionech a čeká, až přijde pokyn k jejich aktivování.

Ačkoli nikdo nezná detaily a bývalý premiér Mečiar byl při oznamování svého počinu, tak jako kdysi v 90. letech, hodně tajemný, má se za to, že se pokusí vyčerpat volební potenciál bývalého prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Kontroverzní Harabin, který byl za Mečiara šéfem Nejvyššího soudu a později za jeho stranu obsadil ministerstvo spravedlnosti, od loňských prezidentských voleb naznačuje, že chce v politice zůstat. Struktury, které mu pomohly obsadit třetí místo v souboji o prezidentský úřad, by teď velmi lehce mohly posloužit Mečiarovi.

Dědictví minulosti

Důvody, proč se právě nyní Mečiar rozhodl pro návrat do politiky, si můžeme pouze domýšlet. Jeden z těch, které se nabízejí mezi prvními, je možná obava, že by slovenská justice, která našla v posledních měsících odvahu rozplétat neprůhledné vazby mezi politiky a kontroverzními podnikateli, by si mohla zpětně posvítit i na období, kdy byl Mečiar premiérem.

Už loni byly po mnohaletých marných pokusech zrušeny kontroverzní amnestie z dob, kdy Mečiar vykonával přechodně úřad hlavy státu. Tehdy pardonoval kriminální činnost spáchanou příslušníky jemu oddané tajné služby. Dokud amnestie platily, mohli mít Mečiar a jeho lidé jistotu, že se jim nic nestane, stejně tak, že se nikdo nebude znovu vracet k událostem, které se odehrály před bezmála 30 lety.

Poslední měsíce ukázaly, že na Slovensku slábne vliv politiků a stran, které dosud symbolizovali kontinuitu s Mečiarovou érou. Platí to hlavně pro zástupce dosud nejsilnější vládní strany Smer. Loni utrpěli ztráty při regionálních i komunálních volbách, letos museli skousnout, že si Slováci zvolili do čela státu občanskou aktivistku Zuzanu Čaputovou.

A vyvrcholit by to celé mohlo při nejbližších parlamentních volbách, které proběhnou zřejmě na jaře příštího roku. Pak by se mohli do Národní rady dostat politici mladé generace, kteří už nebudou chtít pokračovat v zamlčování chyb a kriminálních aktivit politické garnitury, která stála kdysi u zrodu státu.

Naopak by mohli chtít usilovat o vyrovnání se s tímto dědictvím, případně dosáhnout trestně-právního postihu tehdejších aktérů.



Vladimíru Mečiarovi by proto mohlo přijít vhod, pokud by měl imunitu. Bez ohledu na to, že pro nikoho jiného neplatí v takovém rozsahu moudrost, že nelze vstoupit dvakrát do téže řeky, jako pro vysloužilé politiky.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.