Putinovi je líto dětí. Ale cizích

Putin přiznal, že Rusko záměrně udržuje Západ v napětí. K tomu poznamenal: „Je nutné, aby v tomto stavu setrvali (na Západě) co nejdéle, aby je nenapadlo vyvolat na našich západních hranicích nějaký konflikt.“

Zároveň mluvil o tom, že Rusko má chtít po Západu blíže neurčené záruky ruské bezpečnosti.

To znělo v době, kdy na bělorusko-polské hranici pokračoval konflikt vyprovokovaný běloruským diktátorem Alexandrem Lukašenkou jako prodlouženou rukou Kremlu.

Putin se o tom ve svém projevu zmínil a obvinil Západ, že konflikt zneužívá k nátlaku na Minsk, a přitom zapomíná na své humanitární závazky.

Ve středu se k této situaci vyjádřil také ruský publicista Alexandr Něvzorov, který řekl: „Žijeme v takové době a v takové zemi, že každý z nás se může ocitnout ve špinavém vybuzeném davu uprchlíků s naprosto vybitým mobilem, s omrzlýma nohama a rukama, s covidem, v horečce, se řvoucími dětmi, a budeme klečet před evropskými pohraničníky, aby nás pustili kamkoliv. Protože z Ruska, kdyby k něčemu došlo, bude obrovský řízek a není jediný důvod předpokládat, že zrovna nás nikdy nepostihne stejný osud. Zkuste mi ukázat jediného člověka, který si troufne předpovědět, co se stane se zemí za pár let jako důsledek toho, co s ní provádějí dnes.“

Posmrtně zbaven obvinění

Putin ve svém projevu vyjádřil lítost nad dětmi, které se ocitly v zóně konfliktu na bělorusko-polské hranici. Jak se ale mají děti v Rusku pod jeho ochranou?

Dva příklady z mnoha. Letos v dubnu v městě Balašicha u Moskvy zabilo auto šestiletého chlapce. Stalo se to ve dvoře, kde vůz jel rychlostí 20 km za hodinu, a řidička telefonovala a nevěnovala pozornost řízení.

Prvním závěrem soudního experta bylo, že za tragédii může šestiletý chlapec, protože v době incidentu byl neuvěřitelně opilý. Měl prý v krvi 2,7 promile alkoholu, čili musel předtím vypít láhev vodky. Kauza naštěstí pro pozůstalé měla velký ohlas, takže nakonec byl chlapec posmrtně zbaven obvinění a soud poslal řidičku na tři roky do trestanecké kolonie.

Nejčerstvější případ se stal tento týden v Petrohradu. Čtrnáctiletá dívka přešla vozovku mimo přechod. Vrhli se na ni tři policisté, začali ji bít a silou strkali do policejního vozu. Všechno natáčela její matka, na jejíž prosby policisté nereagovali.

Ale třeba je v Rusku v úctě stáří, že. Zase mimo. V městě Sterlitamak policisté násilím vyvlekli z autobusu důchodkyni, která odmítla ukázat potvrzení o vakcinaci, a nehledě na její pláč ji pak táhli po zemi.

Putin by si měl nejdříve zamést před vlastním prahem.

Autor je komentátor serveru novinky.cz