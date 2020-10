Vítěze senátních voleb zatím definitivně neznáme

Kdo vyhrál senátní volby? Na první pohled zbytečná otázka. Jednoznačně středo pravicová opozice. Mimo jiné se v některých volebních obvodech dokázala shodnout na jednom společném kandidátovi. Zbytečně netříštila síly a byla za to odměněna. Zároveň tím umožnila vykládat výsledky různým způsobem. Třeba podle toho, jak silné budou jednotlivé kluby. Komentář Praha 8:50 11. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva předseda ODS Petr Fiala, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a lídr KDU-ČSL Marian Jurečka | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Paradoxně to v tuto chvíli nelze přesně spočítat. Bude záležet na zvolených senátorech, do kterého zamíří. Pochopitelně u některých z nich by o tom neměly být pochyby.

Pokud úspěšného kandidáta podporovalo jen jedno uskupení, tak by měl vstoupit do jeho klubu, bude-li ho vůbec mít. Existují však i zvolení senátoři, kteří se opírali o podporu například ODS, STAN, TOP 09 nebo KDU-ČSL. Jako společní kandidáti by si tak mohli vybrat mezi lidovci, starosty a občanskými demokraty. Případně zkusit založit klub TOP 09, najde-li se dostatek podobně smýšlejících kolegů.

Ty by potřebovali i sociální demokraté. Neseženou-li dva do party, neudrží svůj klub při životě. Když už nedokázali přesvědčit voliče, tak třeba budou úspěšnější u kolegů politiků. Například za cenu toho, že by klub v názvu nenesl jméno pouze ČSSD. Není to však příliš pravděpodobné. Takovéto starosti nemusí řešit hnutí ANO. To by mělo i nadále pětici poskládat, byť po těchto volbách dodá pouze jednoho nového člena.

Mít nejpočetnější klub

Nelze ani vyloučit vznik nějakého nového klubu. Zkrátka k přeskupení sil v horní parlamentní komoře může dojít více, než by se z pohledu do výsledků mohlo zdát. Pro veřejnost to nebude věc, kterou bude sledovat s napětím. Ostatně setrvale tragicky nízká účast v druhém kole voleb názorně dokazuje, jak moc berou lidé horní parlamentní komoru vážně.

Přesto bude začleňování nově zvolených senátorů do jednotlivých klubů zajímavé. Nejde pouze o peníze, které klub za ně zinkasuje. Důležitá je rovněž prestiž. Mít nejpočetnější klub, to přispívá k silnější vyjednávací pozici při volbě předsedy Senátu.

Jde o druhou nejvyšší ústavní funkci v zemi. Počínání Miloše Vystrčila v ní názorně dokazuje, že šéf horní parlamentní komory může vylepšit pověst konkrétní strany u části voličů. Před sněmovními volbami se to může hodit. Pokud budou mít největší klub Starostové a nezávislí, bylo by s podivem, kdyby se o získání nejvyššího postu v Senátu nepokusili. Už jen kvůli tomu, že velmi pravděpodobně do voleb příští rok nepůjdou jako koaliční partneři občanských demokratů.

Zkrátka boj o každého nového senátora, u kterého není dopředu jasné, kam zamíří, bude lítý. S nadsázkou se dá tvrdit, že počítání výsledků voleb ještě úplně neskončilo. Tečku za ním budeme moci udělat až v momentu, kdy bude o složení jednotlivých senátních klubů definitivně jasno.

Autor je komentátor Českého rozhlasu