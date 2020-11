Rusko se obává vítězství Joea Bidena

Úterní americké prezidentské volby, jejichž výsledek je zatím ve hvězdách a ještě dlouho po samotném volebním dnu by takový mohl zůstat, budí velký zájem i v Rusku. Mnohé zajímá především to, co by se dělo v případě vítězství Joea Bidena a tedy amerických demokratů. Ti ostatně po celé právě končící prezidentské období Rusko vinili, že to bylo právě ono, které se významně zasloužilo o příchod Donalda Trumpa do Bílého domu. Komentář Moskva 6:29 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké prezidentské volby Rusko bedlivě sleduje. ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruské obavy z vítězství demokratického kandidáta jsou zcela pochopitelné už z hlediska historického: jak pro sovětské, tak později pro ruské politické předáky bývali republikánští prezidenti schůdnějším terénem než demokraté – z posledních 35 let stačí připomenout Ronalda Reagana či George Bushe staršího.

Ti ovšem nejmocnější zemi světa vládli v době, kdy se vztahy mezi Moskvou a Washingtonem nadějeplně lepšily, což se v posledních letech bohužel neděje.

Důvody současného ruského strachu z vítězství pana Bidena jsou celkem srozumitelné. Demokraté Rusko už čtyři roky viní, že v roce 2016 zneužilo malého rozdílu mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou a hlavně svými hackerskými zásahy málem samo přivodilo Trumpův triumf.

Putin ukryt ve své rezidenci

Známý ruský sociolog Igor Ejdman s jistotou předvídá, že demokraté by se po Bidenově příchodu k prezidentské moci tvrdě domáhali velmi důkladného vyšetřování údajných ruských hackerských zásahů do prezidentských voleb, a to jak těch minulých, tak i současných.

To by podle Ejdmana vedlo k faktickému vytlačení Ruska ze světových trhů. Následoval by strmý pád hodnoty rublu, odliv západního kapitálu, bankovní krize a krach řady velkých ruských firem.

Možná by ovšem stálo za připomenutí, že ačkoli Trumpovu zvolení před čtyřmi lety ruská Státní duma družně tleskala vestoje, byla to právě Trumpova administrativa, která proti Rusku zavedla více sankcí než ta předešlá Obamova. Občasná příznivá rétorika současného amerického prezidenta směrem k Rusku by politiky a obyvatelstvo největší země světa neměla mást, protože rozhodně není známkou oteplování vztahů mezi Kremlem a Bílým domem.

Tohle vše ostatně glosoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, když hodnotil televizní debaty obou kandidátů. Podle něj se „závody v nelásce k Rusku k naší velké lítosti staly smutnou konstantou patrně všech volebních procesů v USA, čehož jsme si velmi dobře vědomi,“ říká oficiální hlas Kremlu.

Malá poznámka na závěr: Toto vše se odehrává v situaci, kdy se Donald Trump a Joe Biden vesele prohánějí po celých Spojených státech, kdežto o dost mladší Vladimir Putin sedí už od jara ukryt ve své rezidenci Novo-Ogarjovo a se světem komunikuje převážně přes videokonferenci. Že tohle srovnání pro něj není zrovna lichotivé, není třeba dodávat – ale to už je na jinou úvahu.

Autor je komentátor Českého rozhlasu