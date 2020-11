Vyšehrad – selhání opozice i novinářů

Informaci zveřejnil Blesk, a přestože od té doby uplynula řada dní, zásadní otázky zůstaly dodnes nezodpovězené.

Kdo informoval Blesk o utajené schůzce? Kdo se této schůzky účastnil? Proč ministr zdravotnictví dodnes neřekl, kdo tam byl? O čem se tam skutečně jednalo? Měl někdo zájem na rezignaci pana Prymuly? Čím tento ministr a komu vadil?

Spousta otázek, žádné odpovědi

Dále: Proč odpovědi na tyto otázky důrazně dodnes neklade opozice ani žurnalisté? Proč tak snadno přistupujeme na pravidla hry, která nám svým chováním vnucuje vláda. Podle ní se mají média i opozice starat jen o aktuality, které se předvádějí na forbíně, a ne o informace, které se hrají za oponou?

Začít se přece dalo ve vydavatelství Czech News Center, a. s., kterému Blesk patří. Majoritu v něm drží Daniel Křetínský a minoritní podíly mají Patrik Tkáč a Roman Korbačka, ředitelkou tam je Libuše Šmuclerová a šéfredaktorem Blesku Radek Lein. Někdo z těchto lidí tuto informaci musí znát. Proč jsme se jich neptali?

Proč má exministr Prymula obavy říct, kdo se schůzky, kterou svolal Jaroslav Faltýnek, zúčastnil?

Co na schůzce dělal Jan Gottwald junior z Drnovic, jehož otec měl velmi podezřelé styky s podsvětím a který si kdysi půjčil od Pavla Sehnala 20 milionů a nikdy je nesplatil?

Za zmínku stojí i potvrzená účast ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Jiřího Havrlanta, který údajně s pilotním testováním v Moravskoslezském kraji neměl mít nic společného, i když právě o tom se tam mělo jednat.

Obchod se zdravotním materiálem?

Jenže podle Miroslava Topolánka, jak řekl ve středu v ČT, nejspíš šlo o obchody se zdravotním materiálem a o to, jak se bude hospodařit s 274 miliardami VZP.

Tomu by odpovídala i výše útraty, která dle serveru Neovlivní činila ten večer 40 000 korun. Nepila se tam jistě jen káva, jak o sobě prozradil ministr zdravotnictví.

Odpovědi na zmíněné otázky jsou důležité hlavně proto, že v těchto dnech se bude jednat v poslaneckém klubu ANO o tom, jestli Jaroslav Faltýnek, který je hlavním představitelem zákulisních her této strany, a tedy i vlády, povede nadále poslanecký klub. Pokud se tak stane, je to i chyba opozice a nás novinářů, že jsme nebyli schopni celý případ rozkrýt a udělat mu takovou ostudu, že by si premiér nemohl dovolit ho ve funkci šéfa klubu nechat potvrdit.

Povinností opozice a řádné žurnalistiky je tyto hry narušovat a důsledně do opony navrtávat díry, aby občané spatřili, co se skutečně děje, a mohli se i podle toho ve volbách rozhodovat. To se podařilo Daniele Drtinové, když 29. října 2013 usvědčila Michala Haška v přímém přenosu ČT ze lži o utajené schůzce na Hradě, kde se jednalo s prezidentem Milošem Zemanem o svržení Bohuslava Sobotky z funkce předsedy ČSSD. Nakonec musel z funkce místopředsedy odstoupit Hašek a lidé se dozvěděli, kdo se schůzky zúčastnil.

Autor je publicista