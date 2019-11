Nejen mlátička, ale i plagiátor

Evropou obchází strašidlo… dnes však už nikoli to z více než 170 let starého Komunistického manifestu. Ale zvláštní shodou okolností se momentálně zaškaredilo na jednoho komunistu. I když ten si z toho asi moc dělat nebude. Ale přinejmenším někteří jeho kolegové by mohli. I když to asi nikdo nečeká. Komentář Praha 17:15 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondráček ve své disertační práci opisoval a neuvedl zdroje, opět to vzbudilo pozornost. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Ale popořadě: onomu strašidlu, oproti vypjatému anebo do něčeho jiného se zvrhnuvšího komunismu vlastně dost nevinnému, se říká plagiátorství. A na koho z relativně nevelké elitní vrstvy politiků, univerzitních pedagogů nebo umělců ukáže, ten má přinejmenším ostudu a mnohdy opouští postavení. Coby podloudný opisovač cizích prací jednoduše ztrácí kredit.

Celebrita v Doněcku

Jen namátkou: zmizet musel nadějný ministr obrany spolkové vlády Karl-Theodor zu Guttenberg, a dokonce maďarský prezident Pál Schmitt.

A u nás opustili ministerská křesla paní Taťána Malá a pan Petr Krčál, jelikož oba měli podvádět hned ve dvou svých pracích. Letos se pak živě diskutovalo nad kauzou známého profesora historie Martina Kováře, který podle etické komise Univerzity Karlovy opisoval průběžně během dvou dekád ze zahraničních prací.

Vedle zmíněných příkladů se jeví poslanec KSČM Zdeněk Ondráček jako příslovečná malá ryba. Byť se o něm vcelku ví. Protože se nepřestal hlásit k někdejšímu tlučení demonstrantů při Palachově týdnu v uniformě SNB, za což mu expředseda TOP 09 Kalousek přišil označení „komunistická mlátička“.

A když se měl Ondráček stát předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS, vyvolalo to masové manifestace. Je známa jeho cesta do separatistické Doněcké republiky, kde jej přijímali s poctami jako celebritu, i to, že chtěl vrátit do trestního zákoníku paragraf o hanobení prezidenta. A tak dále.

Když tedy nyní Univerzita Palackého v Olomouci potvrdila podezření, že v disertační práci, za niž získal roku 2011 doktorát, Ondráček opisoval a neuvedl zdroje, opět to vzbudilo pozornost. Třebaže mu titul zůstává. A jak naznačeno úvodem, jen bloud by od něho čekal rázný krok. K němu ho podle všeho nebude tlačit ani strana, jejíž předáci se také k věci zatím vyjadřují vyhýbavě.

Co by KSČM mohlo strašit

Jistě, poslanec Ondráček nemá větší význam. A dlužno připomenout, že i když KSČM drží Babišovu vládu, on pro její důvěru nehlasoval.

Zřejmě v odvetě za to, že jej premiér přiměl pod tlakem veřejnosti rezignovat z čela oné komise pro GIBS. A jelikož sám těžko opustí poslaneckou lavici, nanejvýš by mohla usvědčeného plagiátora KSČM napříště nepostavit na volitelné místo kandidátky. A možná by o tom měla uvažovat.

Vzhledem k tomu, že nemá opětovný vstup do sněmovny vůbec jistý. Kupříkladu nedávný výrok místopředsedy Stanislava Grospiče, že v srpnu 1968 nešlo o okupaci a tehdejší mrtví Čechoslováci byli toliko oběťmi dopravních nehod (třebaže se za to dodatečně omluvil), pozici KSČM určitě nevylepšil. Sebereflexe se českým a moravským komunistům vyhýbá. Už třicet let. Jako by to bylo nějaké strašidlo.

Autor je komentátor Českého rozhlasu