Zelenskyj přijel do Bruselu zatřást stromem, aby z něj spadaly zbraně, ale hlavně aby se Evropané probudili

Volodymyr Zelenskyj přijel do Bruselu na schůzi Evropské rady nečekaně. Jeho hostitelé, premiéři a prezidenti 27 členských států a také Evropský parlament, mluvili o historickém okamžiku a o symbolické návštěvě. Návštěvník se naopak věnoval věcem praktickým a konkrétním, jako jsou rychlé dodávky špičkových západních zbraní jeho armádě, která zuby nehty drží pozice na 600 kilometrů dlouhé frontě proti ruské přesile. Brusel 16:55 11. února 2023

Nebo zavádění takových sankcí proti Rusku, které ho budou citelně bolet, či použití ruských aktiv zmrazených v evropských bankách ve prospěch Ukrajiny. Dožadoval se také rychlého zahájení rozhovorů o podmínkách vstupu Ukrajiny do Evropské unie.

Setkání sotva mohlo mít nějaký hmatatelný výsledek. Zelenskyj a jeho vláda se nedávno zevrubně věnovali všem aspektům vzájemných vztahů při návštěvě 16 členů Evropské komise plus předsedy Evropské rady v Kyjevě.

Evropská unie nefunguje tak, že by 27 státníků náhle něco z čista jasna rozhodlo, všechno se probírá horem dolem a postupuje se pomalu a rozvážně. Jenže tady jsme ve válečné situaci, schyluje se k ruské ofenzívě, Ukrajina to nemusí ustát. Nejde o roky či měsíce, ale o týdny a dny. To přijel Zelenskyj lídrům sdělit.

A varovat je, aby si po roce trvání konfliktu nezačali jaksi zvykat – a tudíž zapomínat, odsouvat konflikt na vedlejší kolej a věnovat se hlavně opět vnitřním tématům – třeba těm, která byla na původním programu mimořádného summitu, tedy migraci a průmyslu. „Doufám, že chápete, že pomocí Ukrajině pomáháte sami sobě,“ připomínal.

Zvláštní štěstí

Blíží se výročí začátku ruské agrese a s ním i vzpomínka na první videorozhovor Zelenského s evropskými protějšky. Řekl jim tehdy z bunkru na neznámém místě v Kyjevě, že s nimi možná mluví naposledy. O rok později jsme ho měli v Bruselu z masa a kostí jako ztělesnění ukrajinského hrdinství a odporu.

Rok naléhání, přemlouvání, vysvětlování, které jednoznačně přineslo své ovoce, ale zdaleka nekončí. Zelenskyj se nevypravil do Londýna, Paříže a pak Bruselu proto, aby dělal historická gesta, ale proto, aby zatřásl pomyslným stromem, posbíral, co z něj napadalo zbraní a střeliva, a hlavně Evropany po roce opět vyburcoval, že je potřeba dělat rychle a víc. Příští dny ukáží, zda jeho naléhání bylo vyslyšeno.

Británie slíbila rakety dlouhého doletu a výcvik letců, což nasvědčuje ochotě dodat Ukrajině časem také bojové letouny. Jednání s nejvyššími politiky z Francie a Německa označil Zelenskyj za pokrok, ale nechtěl jít do podrobností; Rusko nemusí všechno vědět.

Ze série setkání s dalšími premiéry a prezidenty zatím neprosáklo nic. Nesporným pokrokem bylo odhalení podstatného návrhu desátého balíku protiruských sankcí předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou.

A ještě jeden aspekt – návštěva potvrdila, pokud to ještě bylo zapotřebí, jaká se ze Zelenského stala hvězda světového formátu. Ukrajinský politik v khaki mikině zazářil v Bruselu jako meteorit. Před budovami europarlamentu i Evropské rady na něj čekaly nevídané davy novinářů, především fotografů a kameramanů.

Tisková místnost, při summitech obvykle zpola plná, praskala ve švech. Kvůli dodatečným bezpečnostním opatřením se tvořily dlouhé fronty a chvilkové zácpy, ačkoli úřadovny EU jsou koncipovány celkem velkoryse.

Všichni, kdo se s ním před novináři předváděli – předseda Evropské rady Charles Michel, šéfka Komise von der Leyenová, předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolaová – vyzařovali jakési zvláštní štěstí, asi z pocitu, že zrovna oni jsou protagonisty historických okamžiků – a že na ně dopadá nesporná Zelenského aura. Ukrajině i toto velmi pomáhá.

Autor je bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu a komentátor Info.cz