Volební výsledky ovlivní velké krize i patálie s komunálními politiky

Stalo se bezmála mantrou opakovat, že nejbližší volby budou nejzapeklitější ze všech a že odhadnout jejich výsledky je nad lidské síly. Pro ty komunální a senátní, které náš čekají za dva měsíce a kousek, to ale platí naprosto spolehlivě. A to přestože z průzkumů nepřekvapivě vychází, že po návratu do Strakovky by ODS, ať už samotná nebo s konzervativními partnery, měla ovládnout Prahu a Brno. Praha 17:30 20. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta Jaroslav Červinka na historické slavnosti v Poděbradech letos v červnu | Zdroj: Profimedia

Opoziční ANO by mělo bodovat v Ostravě a dalších lidnatých aglomeracích na Moravě a napětí by do poslední chvíle mělo panovat například v Plzni. Velká města v prosperujících regionech volí tradičně doprava, ale tam, kde se šíří sociální problémy, sílí jak demokratická opozice, tak nejrůznější extrémní subjekty.

Černým koněm už několika voleb byli vyhlášeni Starostové a nezávislí. Letos má ale tento kůň takové problémy, až mu mnozí věští, že po nejbližším prohraném dostihu půjde do salámu.

Úspěch STAN začal v nejmenších obcích, pak následovala středně velká města a poslední dobou hnutí cílilo i na ta největší. Právě v nich se ale nejvíc odrážejí celostátní politická témata včetně kauz a afér. Těch mají Starostové na rozdávání. Omílají se jejich kmotři, sponzoři i kšeftující členové.

Pokud doufali, že si mohou být jisti aspoň středně velkými městy například v Rakušanově středních Čechách, zchladila je studená sprška v podobě nevymáchaných úst starosty Poděbrad Jaroslava Červinky. Ani po letech se nedokázal čelem postavit ke svému nevhodnému vtipkování, zda střílet psy, nebo Romy.

Dezinformátoři, populisté a nahnědlí radikálové

Styl, na nějž jsme byli dosud zvyklí u ikon krajní pravice, ke svobodomyslnému středovému hnutí nesedí. Přesto chvílí trvalo, než špičky STAN usoudily, že i v tomto případě je nutné vyvodit politickou odpovědnost.

Jenže Červinka se raději rozhodl obětovat partajní kariéru než kandidaturu ve volbách a lidé, s nimiž původně sdílel soupisku STAN, se postavili za něj. Rakušanovo hnutí tak může přijít o cennou kótu, aniž by se na ní proháněli nějací mafiáni.

Pouze se ukázalo, že žoviální starosta nedocenil roli politika, od něhož se neočekává ani hantýrka čtvrté cenové, ani omotávání si jedné části elektorátu za cenu výsměchu druhé. Od politiků je vyžadováno, aby byli celistvými osobnostmi a neaspirovali na opakování školních hodin občanské nauky. Ostatně starosta tu není od vyprávění anekdot, po němž si hospodští štamgasti řeknou, že je to zábavný borec, ale od řešení problémů – třeba i těch v rámci soužití většinové populace s menšinami.

Poděbradský příběh ukazuje, co všechno se může před volbami a během nich semlít. Z podobného soudku je také odstoupení advokátky a někdejší radní Prahy 5 Naděždy Priečinské z kandidátky Spolu, na níž je coby dvojka šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Priečinské, ale i šéfce topky Markétě Pekarové Adamové vadí Pospíšilova nechuť převzít odpovědnost za letitou spolupráci s Jiřím Fremrem, jenž si nadstandardně rozuměl s lobbistou Michalem Redlem.

Za normálních okolností by se dalo odhadnout, že pro malé strany mohou být letošní volby hotovým očistcem. Jenže my ani nevíme, co zkomplikuje kampaň těm velkým. V létě ti z nás, co na to mají, házejí průšvihy za hlavu a míří načerpat síly za hranice všedních dnů.

Po návratu ale může nabobtnat frustrace. Stále vyšší inflace a drahota, hrozba studené zimy bez plynu, pokračování uprchlické vlny z Putinem plundrované Ukrajiny i další trable s covidem…

V takové situaci budou ve svém živlu nejrůznější dezinformátoři, populisté a nahnědlí radikálové, kteří nevynechají příležitost demokratickou politiku očernit a zpochybnit. I to se na komunálních a senátních výsledcích odrazí. Nevíme sice na jak velké, ale na nepříjemné dusno se každopádně připravme.

Autor je politický analytik.